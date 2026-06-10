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Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa

La firma realizará la inauguración de su nuevo Laboratorio para análisis de azúcar el jueves 11 de junio de 2026, de 16 a 18, en sus instalaciones ubicadas en Ruta 9 – km 1274, El Cevilar.

Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa
Hace 13 Hs

La Dirección de Copells SRL invita a participar de la inauguración de su nuevo Laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa, un espacio destinado a fortalecer los procesos de control, análisis y calidad vinculados a la actividad azucarera.

El acto se llevará a cabo el día jueves 11 de junio de 2026, de 16:00 a 18:00 hs, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en Ruta 9 – km 1274, El Cevilar.

La apertura de este laboratorio representa un paso importante para Copells SRL, ya que permitirá incorporar nuevas herramientas técnicas para el análisis de azúcar, acompañando el crecimiento de la empresa y reforzando su compromiso con la calidad.

Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa

“La inauguración de este laboratorio marca una nueva etapa para Copells SRL. Nos permite avanzar en capacidad técnica, mejorar nuestros procesos de análisis y reafirmar nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el crecimiento sostenido de la empresa”, expresó Franco Manfrino, Dirección de Copells SRL

Durante la jornada se ofrecerá un brunch y un brindis para los invitados presentes.

Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa

La actividad está dirigida a autoridades, clientes, proveedores, referentes del sector y prensa invitada.

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