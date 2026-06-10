Copells SRL inaugura un nuevo laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa

La Dirección de Copells SRL invita a participar de la inauguración de su nuevo Laboratorio para análisis de azúcar bajo normas Icumsa, un espacio destinado a fortalecer los procesos de control, análisis y calidad vinculados a la actividad azucarera.
El acto se llevará a cabo el día jueves 11 de junio de 2026, de 16:00 a 18:00 hs, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en Ruta 9 – km 1274, El Cevilar.
La apertura de este laboratorio representa un paso importante para Copells SRL, ya que permitirá incorporar nuevas herramientas técnicas para el análisis de azúcar, acompañando el crecimiento de la empresa y reforzando su compromiso con la calidad.
“La inauguración de este laboratorio marca una nueva etapa para Copells SRL. Nos permite avanzar en capacidad técnica, mejorar nuestros procesos de análisis y reafirmar nuestro compromiso con la calidad, la innovación y el crecimiento sostenido de la empresa”, expresó Franco Manfrino, Dirección de Copells SRL
Durante la jornada se ofrecerá un brunch y un brindis para los invitados presentes.
La actividad está dirigida a autoridades, clientes, proveedores, referentes del sector y prensa invitada.