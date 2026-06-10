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"El Indio Solari me salvó": el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos

El legado del Indio y Los Redondos sigue vivo en Tucumán: cómo una música que nació en los márgenes se convirtió en patrimonio de generaciones que ni siquiera lo vieron en vivo.

FANÁTICA. Micaela Córdoba, historiadora (centro) asegura que el Indio Solari no la subestimaba.
FANÁTICA. Micaela Córdoba, historiadora (centro) asegura que el Indio Solari no la subestimaba.
Por Victoria Reinoso Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Jóvenes tucumanos mantienen vivo el legado cultural del Indio Solari y Los Redondos tras el fallecimiento del artista, consolidando un ritual que trasciende generaciones.
  • La música de Los Redondos, originada en los márgenes, se transformó en un fenómeno de masas adoptado por jóvenes de Tucumán que nunca llegaron a ver al cantante en vivo.
  • Este fenómeno sociológico demuestra la perdurabilidad del rock ricotero en el norte argentino, proyectando la vigencia de su identidad cultural y comunitaria hacia el futuro.
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