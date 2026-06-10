"El Indio Solari me salvó": el artista murió, pero su ritual sigue vivo entre los jóvenes tucumanos

Resumen para apurados
- Jóvenes tucumanos mantienen vivo el legado cultural del Indio Solari y Los Redondos tras el fallecimiento del artista, consolidando un ritual que trasciende generaciones.
- La música de Los Redondos, originada en los márgenes, se transformó en un fenómeno de masas adoptado por jóvenes de Tucumán que nunca llegaron a ver al cantante en vivo.
- Este fenómeno sociológico demuestra la perdurabilidad del rock ricotero en el norte argentino, proyectando la vigencia de su identidad cultural y comunitaria hacia el futuro.
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