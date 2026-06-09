DeportesSan Martín de Tucumán

Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado

La CD ya definió el futuro del entrenador. Mientras se busca llegar a un acuerdo, todo indica que dirigirá por última vez contra Colegiales. Los detalles.

ÚLTIMO EXAMEN. Andrés Yllana estaría al frente del plantel profesional este sábado contra Colegiales.
ÚLTIMO EXAMEN. Andrés Yllana estaría al frente del plantel profesional este sábado contra Colegiales. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La comisión directiva de San Martín de Tucumán definió la salida del DT Andrés Yllana, quien dirigiría su último partido este sábado mientras se busca un acuerdo de rescisión.
  • La decisión de la dirigencia se da en medio de negociaciones para desvincular al entrenador, quien estará en el banco frente a Colegiales antes de formalizar su desvinculación.
  • Esta desvinculación obligará al club tucumano a buscar un nuevo cuerpo técnico para reorientar su campaña en la Primera Nacional y mantener sus aspiraciones de ascenso.
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