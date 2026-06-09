Andrés Yllana dejaría de ser el técnico de San Martín: qué falta para que sea oficializado

Resumen para apurados
- La comisión directiva de San Martín de Tucumán definió la salida del DT Andrés Yllana, quien dirigiría su último partido este sábado mientras se busca un acuerdo de rescisión.
- La decisión de la dirigencia se da en medio de negociaciones para desvincular al entrenador, quien estará en el banco frente a Colegiales antes de formalizar su desvinculación.
- Esta desvinculación obligará al club tucumano a buscar un nuevo cuerpo técnico para reorientar su campaña en la Primera Nacional y mantener sus aspiraciones de ascenso.
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