Un mecánico argentino, un corcho y una idea que terminó en salas de parto de Europa

Resumen para apurados
- El mecánico argentino Jorge Odón creó el dispositivo OdonAssist en Buenos Aires para asistir partos complejos de forma segura, inspirado en un método para sacar un corcho.
- El dispositivo utiliza un manguito inflable que rodea la cabeza del bebé, reduciendo lesiones. Se desarrolló tras años de pruebas clínicas en Argentina con el apoyo de obstetras.
- Con más de 300 partos exitosos en Europa y el aval de la OMS, se proyecta como un hito de la obstetricia global, mientras busca inversión para reducir sus costos de producción.
Todo empezó con una apuesta entre mecánicos argentinos. Había una botella, un corcho atrapado y una pregunta simple: cómo sacarlo sin romper el vidrio. La solución apareció con un globo inflado dentro de la botella. Años después, esa misma idea terminaría en hospitales europeos y en estudios de la Organización Mundial de la Salud.
El protagonista de la historia es Jorge Odón, un mecánico argentino de Lanús que creó el OdonAssist, un dispositivo médico pensado para asistir partos complejos y reducir el uso de fórceps. Su invento ya se utilizó en más de 300 nacimientos y actualmente funciona en 40 hospitales de cinco países europeos.
De un taller mecánico a una sala de parto
Odón contó su recorrido en una entrevista con Infobae y recordó que su relación con los inventos empezó mucho antes. A los 15 años trabajaba en un taller de Avellaneda junto a José Ricciuti, un mecánico italiano que patentaba cada mejora que desarrollaba. Esa costumbre quedó marcada en su forma de pensar.
“Cada reforma la patentaba”, recordó Odón sobre su antiguo jefe. Con el tiempo, esa lógica de buscar soluciones prácticas se convirtió en una obsesión personal.
La idea del OdonAssist apareció después de aquella escena con la botella. El mecánico imaginó que el mismo principio podía servir para ayudar en partos donde el bebé tiene dificultades para salir. Entonces empezó el desafío más complicado: convencer a médicos y especialistas de que un inventor sin formación universitaria podía aportar una herramienta útil para obstetricia.
El primer apoyo llegó de un obstetra. Después aparecieron pruebas, simulaciones y ensayos clínicos. Más tarde, el CEMIC abrió las puertas para avanzar con el desarrollo y el dispositivo comenzó a probarse en partos reales en Argentina.
Qué es el OdonAssist
El OdonAssist es un dispositivo inflable diseñado para asistir partos vaginales complejos. Funciona mediante un manguito plástico que rodea suavemente la cabeza del bebé y permite acompañar la salida con una tracción controlada.
La herramienta fue desarrollada como una alternativa menos invasiva frente a los fórceps metálicos y las ventosas tradicionales, dos métodos utilizados desde hace décadas en obstetricia.
Especialistas que participaron de las pruebas señalaron que el sistema reduce la presión sobre la cabeza del bebé y disminuye el riesgo de hematomas o lesiones tanto para el recién nacido como para la madre.
Cómo funciona el dispositivo
El procedimiento consiste en introducir el manguito desinflado dentro del canal de parto. Una vez ubicado alrededor de la cabeza del bebé, el dispositivo se infla y genera un punto de apoyo suave para facilitar la extracción.
Según explicó Odón, el sistema busca acompañar el nacimiento sin aplicar la presión que suelen ejercer otras herramientas obstétricas. Esa diferencia fue una de las claves para que el dispositivo despertara interés internacional.
La herramienta atravesó pruebas clínicas en Argentina y luego comenzó a utilizarse en hospitales de Europa y África. En algunas regiones africanas, incluso, el dispositivo puede ser utilizado por parteras en contextos donde no siempre hay médicos especializados.
Reconocimiento internacional
Los resultados positivos impulsaron la llegada del dispositivo a hospitales de Francia, Inglaterra, Italia y España. Actualmente ya se utilizó en más de 300 nacimientos exitosos.
El inventor aseguró que patentó la herramienta en más de 70 países mediante el Tratado de Patentes Internacionales. Además, la Organización Mundial de la Salud acompañó estudios vinculados al dispositivo y algunos especialistas llegaron a definirlo como la mayor innovación en asistencia de partos desde la década de 1950.
Sin embargo, Odón reconoció que en Argentina nunca logró el respaldo industrial necesario para producirlo a gran escala. Actualmente, cada dispositivo cuesta alrededor de 300 dólares, aunque el creador cree que ese valor podría reducirse en el futuro.
Mientras tanto, la historia sigue sorprendiendo por su origen inesperado. Uno de los inventos médicos argentinos más conocidos de los últimos años no nació en un laboratorio ni en una universidad. Empezó en un taller mecánico, entre herramientas, autos y un corcho atrapado dentro de una botella.