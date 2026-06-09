DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín analiza bajas en el plantel profesional: quiénes son los jugadores que podrían irse del club

Dos futbolistas tendrían encaminada su desvinculación, mientras otros nombres continúan siendo evaluados por la comisión directiva.

DEPURACIÓN EN EL PLANTEL. San Martín tendría varios cambios de cara a la segunda rueda del torneo.
DEPURACIÓN EN EL PLANTEL. San Martín tendría varios cambios de cara a la segunda rueda del torneo.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de San Martín de Tucumán evalúa esta semana la salida de varios jugadores de su plantel profesional para reestructurar el equipo de cara al torneo nacional.
  • Dos futbolistas ya tienen encaminada su desvinculación, mientras que los nombres de otros profesionales continúan bajo análisis por parte de la comisión directiva del club.
  • Esta depuración del plantel busca optimizar el rendimiento del equipo para afrontar con mayor competitividad la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional.
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