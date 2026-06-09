San Martín analiza bajas en el plantel profesional: quiénes son los jugadores que podrían irse del club

Resumen para apurados
- La dirigencia de San Martín de Tucumán evalúa esta semana la salida de varios jugadores de su plantel profesional para reestructurar el equipo de cara al torneo nacional.
- Dos futbolistas ya tienen encaminada su desvinculación, mientras que los nombres de otros profesionales continúan bajo análisis por parte de la comisión directiva del club.
- Esta depuración del plantel busca optimizar el rendimiento del equipo para afrontar con mayor competitividad la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalMatías GarcíaSan MartínAndrés YllanaElías LópezFacundo PonsLuciano FerreiraCD de San Martín
Lo más popular
Ranking notas premium