Tensión en el PAMI Tucumán: jubilados protestaron y hubo incidentes con la Policía en medio del paro médico

La medida de fuerza, que involucra a unos 300 profesionales, responde al rechazo de una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos. De acuerdo con lo planteado por el sector, la nueva cápita fijada por afiliado generó una caída significativa en los honorarios, lo que derivó en la suspensión de prestaciones.