Tensión en el PAMI Tucumán: jubilados protestaron y hubo incidentes con la Policía en medio del paro médico
La medida de fuerza de los prestadores dejó a cientos de afiliados sin atención y derivó en una manifestación en la puerta de la sede. La situación escaló cuando un grupo intentó ingresar al edificio.
Resumen para apurados
- Jubilados protestaron hoy en PAMI Tucumán por falta de atención ante un paro de 72 horas. Hubo incidentes con la policía y un oficial resultó herido tras un intento de ingreso al local.
- La medida de fuerza de 300 médicos responde a recortes en sus honorarios por cambios en la cápita. La tensión aumentó durante la movilización cuando los manifestantes fueron desalojados.
- El conflicto profundiza la incertidumbre sobre la cobertura de salud de los afiliados. Se prevén nuevas protestas si no hay acuerdo presupuestario entre los prestadores y el organismo.
Una jornada de tensión se vivió esta mañana en la puerta de la sede del PAMI Tucumán, ubicada en Córdoba al 900, donde jubilados protagonizaron una protesta en reclamo por la falta de atención médica, en el marco de un paro nacional de 72 horas, impulsado por prestadores de cabecera.
La medida de fuerza, que involucra a unos 300 profesionales, responde al rechazo de una resolución que, según denuncian, implica un fuerte recorte en sus ingresos. De acuerdo con lo planteado por el sector, la nueva cápita fijada por afiliado generó una caída significativa en los honorarios, lo que derivó en la suspensión de prestaciones.
Como consecuencia, numerosos jubilados se acercaron a la sede local del organismo para manifestar su malestar ante la imposibilidad de acceder a consultas médicas. La situación escaló cuando un grupo intentó ingresar al edificio para presentar un petitorio a las autoridades.
En ese contexto se produjeron empujones y momentos de desorden dentro del edificio, lo que derivó en la intervención policial. Durante los incidentes, un efectivo resultó herido y debió ser retirado en camilla con un cuello ortopédico, tras sufrir golpes en la cabeza y el abdomen.
Las versiones sobre el origen del enfrentamiento son contradictorias. Desde la fuerza policial indicaron que el agente fue agredido en primera instancia, mientras que manifestantes denunciaron haber sido empujados y golpeados durante el operativo.
Tras los disturbios, la situación se fue normalizando y el grupo de jubilados se retiró del lugar, continuando su movilización por calles cercanas. No se informó oficialmente si hubo otros heridos entre los manifestantes.
Pese al conflicto, desde el interior del edificio señalaron que la atención administrativa se desarrollaba con normalidad, aunque el impacto del paro médico generó incertidumbre entre los afiliados sobre la continuidad de las prestaciones.