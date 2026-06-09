Política

En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a "rever su horizonte para la obra pública"

El ministro expuso en una reunión de comisión y destacó una inversión cercana a los 300 millones de dólares en la gestión de Jaldo. Pedido por tres proyectos clave.

EN LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. El ministro Marcelo Nazur expuso en la Cámara de Diputados. Foto de Prensa MOPT
EN LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. El ministro Marcelo Nazur expuso en la Cámara de Diputados. Foto de Prensa MOPT
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El ministro Marcelo Nazur expuso en la Cámara de Diputados de la Nación para pedir la reactivación de la obra pública y presentar tres proyectos clave para Tucumán.
  • Ante la Comisión de Obras Públicas, el ministro detalló una inversión de 300 millones de dólares realizada por la gestión de Jaldo frente al freno de los fondos nacionales.
  • La gestión busca asegurar el financiamiento de tres obras clave y redefinir la relación de infraestructura entre la provincia de Tucumán y el gobierno de Javier Milei.
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