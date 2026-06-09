En Diputados, Marcelo Nazur instó a la Nación a "rever su horizonte para la obra pública"

Resumen para apurados
- El ministro Marcelo Nazur expuso en la Cámara de Diputados de la Nación para pedir la reactivación de la obra pública y presentar tres proyectos clave para Tucumán.
- Ante la Comisión de Obras Públicas, el ministro detalló una inversión de 300 millones de dólares realizada por la gestión de Jaldo frente al freno de los fondos nacionales.
- La gestión busca asegurar el financiamiento de tres obras clave y redefinir la relación de infraestructura entre la provincia de Tucumán y el gobierno de Javier Milei.
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