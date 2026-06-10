EspectáculosFamosos

Bad Bunny mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV

El encuentro se produjo tras un evento multitudinario que tuvo el pontífice en el estadio “Santiago Bernabéu” de Real Madrid.

Bad Bunny
Bad Bunny
Hace 6 Hs

El lunes pasado, el papa León XIV mantuvo un breve encuentro con el cantante puertorriqueño Bad Bunny en Madrid tras un evento multitudinario que tuvo el pontífice en el estadio “Santiago Bernabéu” de Real Madrid, indicaron ayer en el Vaticano.

Bad Bunny “estaba con su familia y otras personas” y León XIV “los saludó brevemente antes de salir del estadio”, indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, a periodistas en Barcelona, donde se encuentra el Papa en el marco de su visita a España.

La posibilidad de que un encuentro entre el Papa, que estuvo desde el sábado hasta este martes en Madrid, y la estrella puertorriqueña, que actúa estos días en la capital española, había sido un tema debatido en los medios españoles.

Conciertos

De hecho, el papa hizo referencia a los conciertos del cantante en el vuelo que lo trajo a Madrid, al ser preguntado sobre reportes que hablan cada vez más de un mayor interés de los jóvenes por la religión.

“Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al Papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al Papa. Y eso dice algo”, dijo León XIV, de 70 años, en ese momento.

Sinceridad a pleno: María Becerra contó que se puso “borrachísima” tras el show de Bad Bunny

Sinceridad a pleno: María Becerra contó que se puso “borrachísima” tras el show de Bad Bunny

El Papa, nacido en Estados Unidos, y Bad Bunny tienen en común el haber sido blanco de las críticas del presidente norteamericano Donald Trump. (AFP)

Temas MadridReal MadridLeón XIVBad Bunny
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Corpus Christi: multitudinaria celebración junto a León XIV

Corpus Christi: multitudinaria celebración junto a León XIV

El papa León XIV prometió hacer cambios en la Iglesia ante los abusos

El papa León XIV prometió hacer cambios en la Iglesia ante los abusos

Lo más popular
Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem
1

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc
2

El Tate Modern inaugura una muestra en honor a Julio Le Parc

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga
3

Reserva de Horco Molle: qué cambió en El Gomero tras la muerte de Benjamín Olariaga

Seguridad tras la muerte de Benjamín Olariaga: lo que ocurre en otros senderos de la UNT
4

Seguridad tras la muerte de Benjamín Olariaga: lo que ocurre en otros senderos de la UNT

Un millón de adioses para despedir al Indio Solari
5

Un millón de adioses para despedir al Indio Solari

Ranking notas premium
El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones
1

El PJ cambió de apoderado y afloraron todo tipo de especulaciones

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral
2

La Cámara de Apelaciones ratificó la cautelar contra Pagani y dejó en manos de la UNT la salida electoral

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán
3

Sin dictamen, se aplaza la definición por la suba del boleto en San Miguel de Tucumán

UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector
4

UNT: el Consejo Superior se encamina a una nueva postergación de la elección de rector

Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes
5

Qué decisión tomó la CD de San Martín con Andrés Yllana después del empate con Quilmes

Más Noticias
Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Escándalo en el rugby tucumano: un jugador agredió a un árbitro en el partido entre Corsarios y La Querencia

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Encontraron muerto a un director de la empresa de suplementos dietarios de Martín Menem

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Mundial 2026: la inquietante predicción de Baba Vanga que se volvió viral en las redes

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Cuándo y a qué hora será la inauguración del Mundial 2026

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Estiman en $200 millones el monto por estafas en una concesionaria de Yerba Buena

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Cicatrices, desconfianzas y señales de Jaldo para el peronismo de Tucumán de cara a 2027

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Aconsejan no promulgar la desafectación de una calle pública para un country

Comentarios