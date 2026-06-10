Becas, premios y financiamiento: las convocatorias culturales que buscan jóvenes artistas argentinos

El cine también tendrá espacio este año. El INCAA abrió la convocatoria para su Laboratorio de desarrollo de proyectos de largometraje 2026/2027, destinado a cineastas principiantes de todo el país. Además, seguirá abierta la segunda edición de “INCAA Impulsa”, un programa orientado a creadores audiovisuales emergentes que buscan ingresar a la industria.