La sugerente frase del "Pulguita" Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol
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Resumen para apurados
- El futbolista tucumano Luis Miguel "Pulguita" Rodríguez sugirió recientemente en Tucumán que planea dedicarse a la política tras retirarse del fútbol profesional.
- El delantero, actualmente en actividad, visitó la Casa de Gobierno de Tucumán, alimentando los rumores de su salto a la gestión pública tras su extensa carrera deportiva.
- Su eventual postulación podría reconfigurar el escenario electoral de Tucumán, aprovechando su alta popularidad y el histórico vínculo de atletas con la política local.
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