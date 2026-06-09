Política

La sugerente frase del "Pulguita" Rodríguez sobre un pase a la política tras su retiro del fútbol

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista tucumano Luis Miguel "Pulguita" Rodríguez sugirió recientemente en Tucumán que planea dedicarse a la política tras retirarse del fútbol profesional.
  • El delantero, actualmente en actividad, visitó la Casa de Gobierno de Tucumán, alimentando los rumores de su salto a la gestión pública tras su extensa carrera deportiva.
  • Su eventual postulación podría reconfigurar el escenario electoral de Tucumán, aprovechando su alta popularidad y el histórico vínculo de atletas con la política local.
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