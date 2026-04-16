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"Mañana tiroteo": un alumno confesó haber escrito una amenaza en una escuela de Yerba Buena

El adolescente de 13 años admitió haber realizado un "chiste de mal gusto" tras la aparición del mensaje en una pared. Qué pasó después.

OTRA AMENAZA DE TIROTEO. El episodio se registró en la Escuela de Comercio Dr. Miguel Lillo, ubicada en calle Brasil al 1700. OTRA AMENAZA DE TIROTEO. El episodio se registró en la Escuela de Comercio Dr. Miguel Lillo, ubicada en calle Brasil al 1700.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un alumno de 13 años confesó haber escrito una amenaza de tiroteo este jueves en la Escuela Dr. Miguel Lillo de Yerba Buena, Tucumán, alegando que se trató de una broma pesada.
  • El hecho ocurrió en una clase de inglés, activando protocolos de seguridad y decretos del gobernador Jaldo. La policía y la fiscalía intervinieron tras la confesión del menor.
  • Este caso refleja la alarmante repetición de amenazas escolares en Tucumán. La Justicia investiga el hecho mientras autoridades buscan frenar estas conductas en instituciones.
Resumen generado con IA

Pese a las advertencias del gobernador Osvaldo Jaldo, las amenazas de tiroteos no dejan de multiplicarse en las instituciones educativas de Tucumán. Y en el último caso, reportado en Yerba Buena, lograron identificar al autor del mensaje intimidatorio.

El episodio se registró en la Escuela de Comercio Dr. Miguel Lillo, ubicada en calle Brasil al 1700, barrio Viajantes. En la pared de una de las aulas apareció una leyenda que decía: "Mañana tiroteo 10 hs", lo que derivó en la activación del protocolo de seguridad y la intervención de la Justicia.

Según se informó, sucedió alrededor de las 12 de este jueves, durante una clase de inglés. Cuando la docente detectó a cargo de la profesora Nerina Leonela Mirabal, se detectó el mensaje dio aviso inmediato a las autoridades del establecimiento.

Intervino de inmediato la directora, Andrea Abdale, y procedió a leer el decreto firmado por el gobernador. Minutos después, uno de los alumnos, de 13 años, se levantó de su asiento y manifestó de manera voluntaria que el mensaje había sido escrito por él como una broma, sin otra intención.

INTERVENCIÓN POLICIAL. La Justicia dispuso que el chico, menor de edad, se retire con su madre. INTERVENCIÓN POLICIAL. La Justicia dispuso que el chico, menor de edad, se retire con su madre.

Tras tomar conocimiento del hecho, alrededor de las 14, personal policial se trasladó al establecimiento junto a efectivos de la Patrulla Motorizada de Yerba Buena y del X Distrito, con el objetivo de aplicar el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.

En el lugar también se hizo presente la madre del adolescente en cuestión, acompañada por su abogado.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal Criminal 2 del Centro Judicial Capital, en la persona del auxiliar fiscal Facundo González, quien dispuso una serie de medidas. Entre ellas, el relevamiento de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones testimoniales a la directora y a la docente, y la intervención de la Dirección de Criminalística.

En cuanto al menor involucrado, se resolvió que se retire del establecimiento junto a su madre, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.

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