Antes de viajar a Israel, Milei ratificó el traslado de la embajada a Jerusalén y respaldó a Netanyahu

En ese marco, Milei también elogió al líder republicano, con quien aseguró tener una “excelente relación”, y expresó su respaldo a su postura frente a Irán. “Debemos agradecer al creador tener líderes de la estatura de Bibi Netanyahu y Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo a la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de terminar de una vez por todas con estas personas que siembran el horror en el mundo. Por eso apoyo las acciones de Israel y Estados Unidos”, remarcó.