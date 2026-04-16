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Antes de viajar a Israel, Milei ratificó el traslado de la embajada a Jerusalén y respaldó a Netanyahu

El Presidente reiteró su apoyo al primer ministro israelí y sostuvo que Irán “es un enemigo de la Argentina”. También elogió a Donald Trump.

MILEI VIAJARÁ POR TERCERA VEZ A ISRAEL. Se encontrará con el primer ministro Benjamin Netanyahu. MILEI VIAJARÁ POR TERCERA VEZ A ISRAEL. Se encontrará con el primer ministro Benjamin Netanyahu. IMAGEN TOMADA DE INFOBAE
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Javier Milei confirmó en una entrevista con Canal 14 su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén antes de su viaje a Israel para respaldar a Benjamín Netanyahu.
  • El mandatario calificó a Netanyahu de líder extraordinario y a Irán de enemigo nacional por los atentados pasados. La medida busca emular el alineamiento de Trump iniciado en 2018.
  • Este giro diplomático refuerza el alineamiento con Occidente, aunque desafía el consenso internacional sobre el territorio en disputa y podría redefinir los vínculos en Medio Oriente.
Resumen generado con IA

Antes de su viaje a Israel, el presidente Javier Milei volvió a expresar su respaldo a Benjamín Netanyahu y ratificó su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. “El tiempo es de Dios, pero tengo la convicción de hacerlo y cuando las circunstancias me lo permitan lo voy a hacer”, aseguró en una entrevista con el medio israelí Canal 14.

Consultado por su vínculo con el primer ministro, Milei lo definió como “un líder extraordinario” y destacó su papel en el conflicto en Medio Oriente. “Yo me siento personalmente amigo de Bibi (Netanyahu), tengo un afecto enorme por él, pero sobre todo una profunda admiración. Israel y todo el mundo occidental deberían estar agradecidos de que sea primer ministro de Israel. Es un gran ser humano y comprende perfectamente lo que está en juego”, afirmó.

En esa línea, reafirmó el compromiso que había expresado el año pasado en el Parlamento de Israel. “Tel Aviv podrá ser la capital política, pero la capital espiritual es Jerusalén. Es una decisión tomada, es una cuestión de instrumentación”, sostuvo.

El mandatario había señalado en su última visita que el traslado se concretaría durante 2026, aunque ahora admitió que no hay una fecha definida para su implementación. Además, relativizó las posibles consecuencias geopolíticas de la medida, en un contexto en el que gran parte de la comunidad internacional considera a Jerusalén un territorio en disputa con Palestina. “Si es justo, ¿qué me importa lo que digan los demás?”, planteó en diálogo con el medio israelí.

La eventual mudanza de la sede diplomática representaría una nueva señal de alineamiento de la Argentina con Israel y también con Estados Unidos, que en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, trasladó su embajada a Jerusalén.

En ese marco, Milei también elogió al líder republicano, con quien aseguró tener una “excelente relación”, y expresó su respaldo a su postura frente a Irán. “Debemos agradecer al creador tener líderes de la estatura de Bibi Netanyahu y Donald Trump, decididos a poner fin a este flagelo a la humanidad. Los dos merecen mi total apoyo, porque es la forma de terminar de una vez por todas con estas personas que siembran el horror en el mundo. Por eso apoyo las acciones de Israel y Estados Unidos”, remarcó.

El Presidente reiteró además que “Irán es enemigo de Argentina” desde que “colocó dos bombas”, en referencia a los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

“Más allá del peligro de desarrollar capacidades nucleares, Irán exporta terrorismo a todo el mundo y lo financia. Es evidente que no se trata solo de un enemigo de Israel, sino de todo Occidente”, sostuvo.

Por último, cuestionó la postura de la comunidad internacional frente a ese escenario. Consideró que existe “cobardía” y “miedo” para enfrentar al país islámico y concluyó con una definición tajante: “Si usted quiere la paz tiene que estar preparado para la guerra”.

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