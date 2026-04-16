Caputo busca financiamiento con bancos para cubrir vencimientos de deuda de julio

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo busca en Washington financiamiento con bancos y organismos internacionales para cubrir vencimientos de deuda por U$S4.300 millones en julio.
- La estrategia incluye garantías del Banco Mundial por U$S2.000 millones y apoyo del BID y la CAF para obtener tasas bajas y evitar el mercado de capitales tradicional.
- Esta gestión busca fortalecer la confianza inversora y asegurar compromisos sin emitir deuda costosa, marcando una hoja de ruta financiera para la administración de Javier Milei.
Tras la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, concentra su agenda en Washington en asegurar financiamiento para afrontar parte de los vencimientos de deuda de julio, estimados en U$S4.300 millones.
En ese marco, el equipo económico evalúa avanzar en un esquema de financiamiento con bancos privados respaldado por garantías de organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF. La estrategia apunta a obtener fondos a tasas más bajas que las disponibles en los mercados internacionales.
Las negociaciones se desarrollan con reserva y, según indicaron fuentes cercanas al ministro, solo se comunicarán avances cuando los acuerdos estén cerrados. Hasta el momento, no se precisaron los montos de las garantías ni los plazos de las operaciones en discusión, consignó el diario "La Nación".
Entre las alternativas en análisis, el gobierno de Javier Milei negocia un préstamo por US$2.000 millones con bancos privados que contaría con respaldo del Banco Mundial. La propia entidad confirmó que trabaja en una garantía por hasta ese monto para facilitar la refinanciación de deuda, reducir costos financieros y favorecer el flujo de inversiones. La operación, no obstante, está sujeta a la aprobación de su Directorio Ejecutivo.
El crédito, según trascendió, estaría respaldado por organismos del propio grupo del Banco Mundial y tendría un plazo de seis años, con tres de gracia. En paralelo, se evalúa la posibilidad de sumar financiamiento adicional por unos U$S500 millones de la CAF y un monto similar del BID, lo que elevaría el total en negociación a alrededor de U$S3.000 millones.
En este contexto, Caputo mantiene reuniones con autoridades de estos organismos, entre ellas con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, el titular de la CAF, Sergio Díaz Granados, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, con el objetivo de avanzar en las gestiones.
Durante un encuentro con inversores en Washington, el ministro señaló que la administración libertaria cuenta con un plan detallado para cubrir los compromisos financieros del año y remarcó que se priorizan fuentes de financiamiento más económicas que las del mercado internacional. En esa línea, sostuvo que no recurrirán a emisiones de deuda a tasas más altas mientras existan alternativas más convenientes.
Además, indicó que el Tesoro podría no necesitar volver a los mercados internacionales en el corto plazo, en el marco de una estrategia que combina deuda en dólares bajo legislación local, préstamos externos y otras herramientas para refinanciar obligaciones en moneda extranjera.
Respaldo del BM
En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores.
Según un comunicado, el Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta U$S2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional. La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.