Caputo busca financiamiento con bancos para cubrir vencimientos de deuda de julio

Entre las alternativas en análisis, el gobierno de Javier Milei negocia un préstamo por US$2.000 millones con bancos privados que contaría con respaldo del Banco Mundial. La propia entidad confirmó que trabaja en una garantía por hasta ese monto para facilitar la refinanciación de deuda, reducir costos financieros y favorecer el flujo de inversiones. La operación, no obstante, está sujeta a la aprobación de su Directorio Ejecutivo.