El gobierno de Milei anunció un superávit fiscal en marzo, con ajuste del gasto y caída de la recaudación

Resumen para apurados
- Luis Caputo anunció que el Sector Público Nacional registró en marzo un superávit financiero de $484.789 millones, impulsado por el plan de ajuste fiscal del Gobierno de Milei.
- Se logró mediante una caída del 5,7% real en el gasto primario, con recortes en salarios y prestaciones sociales, en medio de negociaciones con el FMI por metas de deuda y déficit.
- El ancla fiscal busca consolidar la estabilidad macroeconómica y reducir impuestos. El FMI proyecta para 2026 un superávit del 1,4%, marcando el rumbo de la política de Milei.
El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, informó que el Sector Público Nacional registró en marzo un superávit fiscal primario de $930.284 millones y un resultado financiero positivo de $484.789 millones, luego del pago de intereses de la deuda.
El desempeño se dio en un contexto de más ajuste del gasto y administración de pagos, en medio de la negociación técnica con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según detalló el funcionario, en el primer trimestre del año el resultado acumulado alcanzó un superávit primario cercano al 0,5% del PBI y un superávit financiero de 0,2% del PBI. En paralelo, el FMI ratificó que la meta fiscal para 2026 se ubica en un superávit primario de 1,4% del producto.
Para sostener estos resultados, el equipo económico de Javier Milei avanzó con una reducción del gasto primario, que registró una caída de 5,7% interanual en términos reales, en un escenario marcado por la persistente baja de la recaudación tributaria.
“El ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”, señaló Caputo.
En marzo, las partidas destinadas a prestaciones sociales totalizaron $8,05 billones, con un incremento nominal de 27,7% interanual que, en términos reales, implicó una reducción de 3,7%.
Por su parte, el gasto en salarios públicos alcanzó los $1,44 billones, con una suba nominal de 25,7% interanual, lo que representó un ajuste real de 5,2%.