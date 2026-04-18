Caputo cerró su gira en Washington con un mensaje al mercado: "El riesgo país debería ser más bajo"

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso fin a su actividad oficial con una reunión clave con Kristalina Georgieva. El titular del Palacio de Hacienda logró cerrar la segunda revisión del programa con el FMI, lo que blindó el pago de la deuda privada de julio mediante garantías del Banco Mundial y el BID por U$S 2.550 millones.