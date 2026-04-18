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Caputo cerró su gira en Washington con un mensaje al mercado: "El riesgo país debería ser más bajo"

El ministro destacó la "relación de confianza inédita" que mantiene con Kristalina Georgieva.

El ministro Luis Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, finalizaron la segunda revisión del programa. El ministro Luis Caputo y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, finalizaron la segunda revisión del programa.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Caputo cerró su gira en Washington reuniéndose con Kristalina Georgieva tras aprobar la segunda revisión del FMI para garantizar el pago de deuda externa en julio.
  • El acuerdo blinda vencimientos mediante U$S 2.550 millones de organismos multilaterales. Caputo prioriza el superávit y la refinanciación antes de reducir impuestos o volver al mercado.
  • El Gobierno busca reducir el riesgo país proyectando solvencia fiscal. El éxito del plan depende de sostener el superávit para generar confianza y reformar el sistema tributario.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía, Luis Caputo, puso fin a su actividad oficial con una reunión clave con Kristalina Georgieva. El titular del Palacio de Hacienda logró cerrar la segunda revisión del programa con el FMI, lo que blindó el pago de la deuda privada de julio mediante garantías del Banco Mundial y el BID por U$S 2.550 millones.

A la salida del organismo, acompañado por Santiago Bausili (BCRA) y José Luis Daza, Caputo destacó la "relación de confianza inédita" que mantiene con Georgieva y remarcó que, aunque los fundamentos de la economía argentina ameritan un riesgo país menor, el mercado aún castiga el historial de defaults del país.

Definiciones clave de la entrevista

Caputo dijo -en diálogo con Infobae- que se utilizarán créditos de organismos multilaterales para refinanciar deuda a tasas bajas, para evitar salidas prematuras al mercado.

Explicó que la reforma tributaria y la baja de impuestos quedarán supeditadas al superávit. "No queremos perder el ancla fiscal por una baja de recaudación de corto plazo", afirmó.

Además, el funcionario aseguró que no existen puntos de conflicto y que el organismo validó la estrategia de financiamiento alternativo.

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