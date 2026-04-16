Secciones
EconomíaNoticias económicas

Caputo hizo los deberes y el FMI desembolsa dólares

El staff técnico del organismo aprobó la segunda revisión de metas y la Argentina aguarda por los U$S 1.000 millones prometidos. Los pilares.

ACUERDO. Caputo agradeció las gestiones de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. ACUERDO. Caputo agradeció las gestiones de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
Hace 2 Hs

El Gobierno argentino y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel de staff que habilita el acceso a cerca de U$S 1.000 millones en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). La decisión sigue a “la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación clave para la agenda de reformas”, además de “ajustes al marco monetario y cambiario que han derivado en una acumulación incipiente de reservas”. Con este acuerdo, ahora sólo falta el visto bueno del Directorio del organismo para concretar el giro del dinero. “Este es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica”, posteó, en sus redes sociales, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El FMI destacó que, como resultado de estas medidas, “las compras de divisas del banco central superaron los U$S 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para “gestionar shocks”. El comunicado del staff del FMI puntualizó que “la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía”. Además, subrayó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”.

La segunda revisión del acuerdo, en realidad, estaba demorada. Originalmente, se esperaba que esta instancia de evaluación finalizara en los primeros meses de este año. Incluso, durante febrero, una delegación técnica del FMI vino a la Argentina y otra del Ministerio de Economía viajó luego a Washington, pero el entendimiento técnico se alcanzó recién a mediados de abril. A partir de ahora, la expectativa está puesta en que el denominado board del organismo dé su aprobación final. En su comunicado de ayer, el FMI advirtió que el directorio aprobará de forma definitiva la segunda revisión “una vez concluidas las medidas pendientes”, aunque no precisó cuáles son esas medidas. El organismo que dirige Kristalina Georgieva manifestó que la premisa de equilibrio fiscal seguirá siendo “el pilar fundamental del programa” en paralelo con un superávit primario del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 202, respaldado por un control del gasto ”riguroso y continuo”, a la vez que proporciona “suficiente margen para la asistencia social específica”. “Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal”.

Luis Caputo llegó a un acuerdo con el FMI por la segunda revisión y se habilita el desembolso por U$S1.000 millones

Luis Caputo llegó a un acuerdo con el FMI por la segunda revisión y se habilita el desembolso por U$S1.000 millones

Política monetaria

Respecto de la política monetaria, el Fondo detalla que se seguirá apoyando el proceso de desinflación, sumado a la ampliación de las bandas cambiarias y una “mayor transparencia” mediante una informe trimestral sobre el desempeño “en relación con los objetivos del programa monetario”. “Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.

Temas Fondo Monetario InternacionalLuis CaputoKristalina Georgieva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué dice la aprobación sobre la segunda revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina

Qué dice la aprobación sobre la segunda revisión del acuerdo entre el FMI y la Argentina

El FMI recalibró el escenario para la Argentina y duplicó la proyección de inflación

El FMI recalibró el escenario para la Argentina y duplicó la proyección de inflación

Caputo: no hay marcha atrás con el plan económico

Caputo: no hay marcha atrás con el plan económico

El FMI aprobó la revisión técnica con Argentina en medio de elogios de Caputo y dudas por la inflación

El FMI aprobó la revisión técnica con Argentina en medio de elogios de Caputo y dudas por la inflación

Se elimina el límite para sacar dólares con tarjeta en el exterior

Se elimina el límite para sacar dólares con tarjeta en el exterior

Lo más popular
¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas
1

¿La Generación Z es menos inteligente? Qué dice un estudio sobre su rendimiento en pruebas cognitivas

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse
2

Taller de oratoria para estudiantes universitarios en la UNT: fechas, modalidad y cómo inscribirse

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore
3

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia
4

Vuelve Pedro Bohórquez, uno de los mayores embaucadores de la historia

La vigencia absoluta después de los 70
5

La vigencia absoluta después de los 70

Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman
6

Ciclo de cine La Calesita: proyectan gratis “Persona”, un filme de Ingmar Bergman

Más Noticias
Tensión en el PAMI Tucumán: jubilados protestaron y hubo incidentes con la Policía en medio del paro médico

Tensión en el PAMI Tucumán: jubilados protestaron y hubo incidentes con la Policía en medio del paro médico

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Alarma sanitaria y ambiental en Tucumán por el caracol gigante africano: cómo llegó a la provincia

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Federico Pelli habló sobre la prisión domiciliaria de “Pichón” Segura: “Es un muy mal mensaje”

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Javier Mascherano rompió el silencio sobre su renuncia en Inter Miami y contó por qué se fue

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: Queremos llegar hasta las últimas consecuencias, aseguró Girvau

Amenazas de tiroteo en dos colegios tucumanos: "Queremos llegar hasta las últimas consecuencias", aseguró Girvau

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

María Luisa Santamarina, sobre el ataque en un partido de hockey: “No puede permitirse que una cancha sea escenario de desmanejos emocionales”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Luis Ledesma, sobre el ataque en Universitario: “Es una realidad que no conoce de clubes ni de disciplinas deportivas”

Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

Alerta amarilla por tormentas abundantes y vientos peligrosos: qué zonas están afectadas

Comentarios