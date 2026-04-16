Caputo hizo los deberes y el FMI desembolsa dólares

El Gobierno argentino y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel de staff que habilita el acceso a cerca de U$S 1.000 millones en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). La decisión sigue a “la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación clave para la agenda de reformas”, además de “ajustes al marco monetario y cambiario que han derivado en una acumulación incipiente de reservas”. Con este acuerdo, ahora sólo falta el visto bueno del Directorio del organismo para concretar el giro del dinero. “Este es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica”, posteó, en sus redes sociales, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.
El FMI destacó que, como resultado de estas medidas, “las compras de divisas del banco central superaron los U$S 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para “gestionar shocks”. El comunicado del staff del FMI puntualizó que “la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía”. Además, subrayó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”.
La segunda revisión del acuerdo, en realidad, estaba demorada. Originalmente, se esperaba que esta instancia de evaluación finalizara en los primeros meses de este año. Incluso, durante febrero, una delegación técnica del FMI vino a la Argentina y otra del Ministerio de Economía viajó luego a Washington, pero el entendimiento técnico se alcanzó recién a mediados de abril. A partir de ahora, la expectativa está puesta en que el denominado board del organismo dé su aprobación final. En su comunicado de ayer, el FMI advirtió que el directorio aprobará de forma definitiva la segunda revisión “una vez concluidas las medidas pendientes”, aunque no precisó cuáles son esas medidas. El organismo que dirige Kristalina Georgieva manifestó que la premisa de equilibrio fiscal seguirá siendo “el pilar fundamental del programa” en paralelo con un superávit primario del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 202, respaldado por un control del gasto ”riguroso y continuo”, a la vez que proporciona “suficiente margen para la asistencia social específica”. “Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal”.
Política monetaria
Respecto de la política monetaria, el Fondo detalla que se seguirá apoyando el proceso de desinflación, sumado a la ampliación de las bandas cambiarias y una “mayor transparencia” mediante una informe trimestral sobre el desempeño “en relación con los objetivos del programa monetario”. “Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.