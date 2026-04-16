Caputo hizo los deberes y el FMI desembolsa dólares

La segunda revisión del acuerdo, en realidad, estaba demorada. Originalmente, se esperaba que esta instancia de evaluación finalizara en los primeros meses de este año. Incluso, durante febrero, una delegación técnica del FMI vino a la Argentina y otra del Ministerio de Economía viajó luego a Washington, pero el entendimiento técnico se alcanzó recién a mediados de abril. A partir de ahora, la expectativa está puesta en que el denominado board del organismo dé su aprobación final. En su comunicado de ayer, el FMI advirtió que el directorio aprobará de forma definitiva la segunda revisión “una vez concluidas las medidas pendientes”, aunque no precisó cuáles son esas medidas. El organismo que dirige Kristalina Georgieva manifestó que la premisa de equilibrio fiscal seguirá siendo “el pilar fundamental del programa” en paralelo con un superávit primario del 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 202, respaldado por un control del gasto ”riguroso y continuo”, a la vez que proporciona “suficiente margen para la asistencia social específica”. “Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal”.