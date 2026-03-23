Viña criticó la declaración de la emergencia hídrica: "es una puesta en escena"

Los fondos de la emergencia hídrica para frenar las inundaciones: más críticas a la gestión

Viña también puso el foco en el destino de los millonarios fondos que ingresaron a la provincia recientemente. En diciembre, Tucumán recibió $20.000 millones provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a mitigar o prevenir estos desastres. Sin embargo, frente a la realidad de los vecinos que siguen "al lado de la ruta, con su casa con agua tapándole las cosas", el legislador disparó: "Evidentemente se han ahogado esos 20.000 millones o no se pusieron donde se tenían que poner".