Viña criticó la declaración de la emergencia hídrica: "es una puesta en escena"
En diálogo con LG Play, el legislador Claudio Viña cuestionó el proyecto del oficialismo para declarar nuevamente la emergencia en la provincia. Advirtió que la medida ya rige desde el año 2007 sin dar respuestas a los vecinos afectados, y denunció que las leyes excepcionales solo se usan para evitar licitaciones y esquivar controles en el gasto de los fondos públicos.
A raíz de los severos daños provocados por las recientes inundaciones, surgieron duras críticas en la Legislatura provincial ante el proyecto del oficialismo que busca sancionar una nueva emergencia hídrica. En con LG Play, el legislador opositor Claudio Viña apuntó severamente contra la iniciativa, recordando que Tucumán "ya tiene normativas vigentes" sobre el tema que "no han aportado soluciones reales" a la sociedad y exigiendo que los ministros rindan cuentas sobre los fondos recibidos.
Las críticas a la emergencia hídrica y la falta de respuesta a las inundaciones
Durante la entrevista, Viña fue contundente respecto al proyecto que busca aprobar la Legislatura. "Me parece una sobreactuación de la emergencia, una puesta en escena", afirmó el legislador para definir la propuesta. En este sentido, aclaró que la provincia ya se encuentra bajo este régimen excepcional, el cual data originariamente del 11 de febrero de 2007 tras una fuerte tormenta y que, desde entonces, ha sido prorrogado en 19 oportunidades, extendiendo su vigencia actual hasta diciembre de 2026.
Para Viña, la acumulación de este tipo de leyes no brinda respuestas concretas, ya que "nos seguimos inundando". Al respecto, cuestionó el verdadero propósito de estas normativas: "Las leyes de emergencia no funcionan, se utilizan solo los artículos que sirven para liberar el gasto, para evitar la licitación pública, para poder administrar los recursos sin tanto control".
Los fondos de la emergencia hídrica para frenar las inundaciones: más críticas a la gestión
Viña también puso el foco en el destino de los millonarios fondos que ingresaron a la provincia recientemente. En diciembre, Tucumán recibió $20.000 millones provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), destinados a mitigar o prevenir estos desastres. Sin embargo, frente a la realidad de los vecinos que siguen "al lado de la ruta, con su casa con agua tapándole las cosas", el legislador disparó: "Evidentemente se han ahogado esos 20.000 millones o no se pusieron donde se tenían que poner".
Como salida a este contexto, el legislador exigió que la Cámara deje de sancionar leyes para que luego "las pongan en un cajón" y propuso llamar a rendir cuentas a los funcionarios del Poder Ejecutivo. "Hay que llamar al ministro de Obras Públicas, decirle qué hizo con estos 20.000 millones, al ministro de Economía, dónde lo destinaron en estos 20 años", reclamó Viña, señalando que la falta de aplicación de la ley vigente es "un incumplimiento de deberes de funcionario público".
Finalmente, de cara a la sesión en la que se tratará el proyecto, Viña confirmó que desde su espacio en la Comisión de Hacienda ya emitieron un dictamen en minoría rechazando la iniciativa, aunque reconoció que será difícil imponer esa postura debido a "los números que tiene el oficialismo" en la Cámara.