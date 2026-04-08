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Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral
Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral
Hace 4 Hs

Con el objetivo de avanzar en una agenda legislativa vinculada a la planificación de obras y al fortalecimiento de herramientas institucionales para la gestión hídrica en la provincia, el vicegobernador Miguel Acevedo mantuvo ayer una reunión con el legislador Tulio Caponio, presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte.

En el encuentro se abordaron proyectos de la comisión y se mencionó la necesidad de dar continuidad a un trabajo técnico realizado entre 2017 y 2019 en el ámbito legislativo, orientado a consolidar un Plan Hídrico Estratégico Integral de Tucumán.

Consolidar un proyecto general

El vicegobernador detalló que se prevé reactivar ese espacio técnico con la participación de especialistas y representantes académicos, con el objetivo de avanzar en una propuesta integral. “Queremos consolidar un proyecto general que nos permita contar con una hoja de ruta clara. A partir de allí, se podrán evaluar alternativas de financiamiento y definir, junto al Poder Ejecutivo, las obras necesarias en el corto, mediano y largo plazo”, declaró.

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En el marco de este proceso, estaba prevista la participación del ingeniero Claudio Bravo, quien no pudo asistir debido a una convocatoria urgente en las provincias de Catamarca y Salta, vinculada a las recientes precipitaciones y a intervenciones en la zona de Minera Alumbrera. En su lugar, participará el ingeniero Eduardo Martel, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, quien formó parte del estudio anterior y cuenta con un programa de trabajo actualizado para avanzar en esta nueva etapa.

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