Planificación hídrica en Tucumán: la Legislatura analiza dar continuidad al programa integral

En el marco de este proceso, estaba prevista la participación del ingeniero Claudio Bravo, quien no pudo asistir debido a una convocatoria urgente en las provincias de Catamarca y Salta, vinculada a las recientes precipitaciones y a intervenciones en la zona de Minera Alumbrera. En su lugar, participará el ingeniero Eduardo Martel, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, quien formó parte del estudio anterior y cuenta con un programa de trabajo actualizado para avanzar en esta nueva etapa.