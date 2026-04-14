Acevedo: “Nos hicimos cargo de todas las situaciones donde el Estado tiene que estar presente”
Resumen para apurados
- El vicegobernador Miguel Acevedo afirmó este martes en el Parlamento del Norte Grande que las provincias absorben funciones nacionales ante el recorte de fondos y el retiro estatal.
- Las provincias asumieron el incentivo docente, subsidios al transporte y programas de salud tras el retiro nacional, en un marco de caída de coparticipación y parálisis económica.
- Acevedo advierte que la situación financiera llegó a un límite crítico. El bloque regional busca ahora un diálogo de consenso con la Nación para sostener los servicios básicos.
El vicegobernador, Miguel Acevedo, afirmó este martes que las provincias están atravesando un escenario cada vez más complejo debido a la caída de recursos y a la retirada del Estado nacional en áreas sensibles. En ese contexto, remarcó que los gobiernos provinciales debieron asumir responsabilidades que antes eran compartidas.
“Nos hicimos cargo de todas las situaciones donde el Estado tiene que estar presente”, sostuvo al referirse al esfuerzo que vienen realizando las jurisdicciones para sostener servicios como salud, educación, seguridad y, en algunos casos, obra pública.
Las declaraciones de Acevedo se dieron en el marco del encuentro del Parlamento del Norte Grande, donde autoridades de distintas provincias analizaron problemáticas comunes. Según explicó el vicegobernador, uno de los principales ejes de preocupación es la caída de la coparticipación y la paralización de la microeconomía, lo que impacta directamente en el consumo y en las finanzas provinciales.
“Hay problemáticas en común en toda la región. La reactivación no está funcionando, y eso genera inconvenientes en cada una de las provincias”, señaló. En ese sentido, insistió en la necesidad de plantear estos temas ante el Gobierno nacional, aunque aclaró que la intención es hacerlo desde el diálogo y la búsqueda de consensos.
Acevedo también hizo hincapié en las decisiones que obligaron a las provincias a redoblar esfuerzos. “Cuando nos dijeron que el incentivo docente no iba más, nos hicimos cargo. Cuando sacaron el subsidio al transporte, también. Así fuimos absorbiendo distintas responsabilidades”, enumeró.
Sin embargo, advirtió que la situación está llegando a un límite. “Ya estamos en un escenario muy complejo”, dijo, y mencionó dificultades en programas y prestaciones vinculadas a la salud y la asistencia social, como el funcionamiento del PAMI o el programa Remediar.
En ese marco, recordó el caso del Cotolengo Don Orione, donde el Gobierno provincial debió intervenir para garantizar su continuidad. “Tuvimos que salir a dar una respuesta para sostener una institución que realiza una tarea muy loable”, expresó.
Finalmente, el vicegobernador adelantó que desde el Parlamento del Norte Grande se trabaja en la elaboración de propuestas para elevar a la Nación, con el objetivo de atender las demandas de las provincias. “Queremos trabajar con diálogo y armonía para encontrar soluciones que impacten en la ciudadanía”, concluyó.