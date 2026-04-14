Acevedo: “Nos hicimos cargo de todas las situaciones donde el Estado tiene que estar presente”

Las declaraciones de Acevedo se dieron en el marco del encuentro del Parlamento del Norte Grande, donde autoridades de distintas provincias analizaron problemáticas comunes. Según explicó el vicegobernador, uno de los principales ejes de preocupación es la caída de la coparticipación y la paralización de la microeconomía, lo que impacta directamente en el consumo y en las finanzas provinciales.