Luis Caputo y el FMI evaluarán el último dato de la inflación en Argentina

Horas antes del anuncio, Georgieva había brindado una conferencia de prensa ante medios internacionales en la que analizó el impacto global del conflicto en Medio Oriente. Allí advirtió que la situación afectará a todos los países, abogó por una resolución pacífica y anticipó asistencia financiera para los Estados más afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz.