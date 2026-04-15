Luis Caputo y el FMI evaluarán el último dato de la inflación en Argentina

Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo y Kristalina Georgieva analizaron en Washington la inflación y el plan económico argentino ante el FMI, buscando asegurar la estabilidad del programa actual.
- La cita sigue al acuerdo técnico para desembolsar U$S1.000 millones. Evaluaron el impacto del conflicto en Medio Oriente y la compra de divisas que superó los U$S5.500 millones.
- El diálogo busca consolidar la desinflación y el acceso a mercados. El FMI resalta la resiliencia energética argentina frente a crisis globales y prevé mayor estabilidad externa.
El ministro de Economía nacional, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvieron un encuentro informal en el marco de las Sesiones de Primavera del organismo, en Washington, donde analizaron el escenario global y el avance del programa económico argentino.
La reunión se produjo en la planta baja del edificio principal del FMI y sirvió como antesala del encuentro formal previsto para el viernes. Durante el intercambio, ambos funcionarios abordaron el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre la economía internacional y sus posibles efectos en la marcha del plan de ajuste en la Argentina.
Poco después, el organismo confirmó que el país alcanzó un Staff Level Agreement (SLA), paso clave para que el directorio apruebe un desembolso de U$S1.000 millones que se sumarán a las reservas del Banco Central (BCRA).
En el comunicado, el staff del FMI destacó que las compras de divisas superaron los U$S5.500 millones en lo que va del año, lo que fortaleció la capacidad del país para enfrentar shocks externos.
Además, señaló que la Argentina “sigue resistiendo bien” los efectos derivados del conflicto en Medio Oriente, en parte por su condición de exportador neto de energía.
El organismo también indicó que se alcanzó un entendimiento sobre un conjunto de políticas “sólido y equilibrado”, orientado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, con el objetivo de facilitar un acceso sostenible a los mercados internacionales.
Horas antes del anuncio, Georgieva había brindado una conferencia de prensa ante medios internacionales en la que analizó el impacto global del conflicto en Medio Oriente. Allí advirtió que la situación afectará a todos los países, abogó por una resolución pacífica y anticipó asistencia financiera para los Estados más afectados por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
Finalizada esa exposición, la titular del FMI evitó referirse públicamente a la Argentina, aunque luego confirmó que el último dato de inflación sería uno de los temas a tratar con el ministro durante sus encuentros en Washington.
Caputo continuará con su agenda en la capital estadounidense con reuniones previstas con autoridades de organismos multilaterales, en paralelo a la negociación con el FMI.