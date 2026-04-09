Causa Adorni: la escribana volvió a declarar y la fiscalía puso la lupa sobre una deuda de U$S 270.000
Adriana Nechevenko regresó a Comodoro Py de forma voluntaria para aportar documentos. La Justicia analiza levantar el secreto fiscal del Jefe de Gabinete ante operaciones inmobiliarias "llamativas".
Resumen para apurados
- La escribana Nechevenko declaró ante el fiscal Pollicita en Comodoro Py por deudas de U$S 270.000 de Manuel Adorni, investigado hoy por presunto enriquecimiento ilícito.
- La Justicia analiza levantar el secreto fiscal del Jefe de Gabinete tras detectar hipotecas llamativas con particulares, incluyendo deudas con jubiladas y una policía retirada.
- La investigación determinará si Adorni puede justificar los fondos para saldar sus compromisos, lo que genera una fuerte presión sobre la transparencia patrimonial del Gobierno.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó nuevas precisiones hoy. La escribana Adriana Nechevenko se presentó espontáneamente ante el fiscal Gerardo Pollicita para entregar documentación sobre las tres operaciones inmobiliarias que vinculan al Jefe de Gabinete.
Según fuentes judiciales, la fiscalía evalúa pedir el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni para entender cómo afrontará compromisos financieros que suman unos U$S 270.000.
Al llegar a Comodoro Py, Nechevenko no quiso revelar públicamente las razones de su nueva visita a los tribunales. “No voy a hacer declaraciones”, respondió a los medios que la aguardaban frente a la fiscalía. Luego evitó responder si había aportado nueva información. “La Justicia está haciendo su trabajo”, dijo.
El entramado de deudas que investiga la Justicia
Adorni lo compró bajo la figura de "hipoteca contra saldo de precio". Debe U$S 200.000 a dos jubiladas, una deuda que representa el 80% del valor del inmueble. Aunque la escribana dice que el plazo vence en 2026 sin intereses, los investigadores manejan datos sobre un vencimiento inminente para noviembre.
Para comprar esta propiedad (puesta a nombre de su esposa), Adorni hipotecó otro departamento en Parque Chacabuco por U$S 100.000. Ese préstamo fue otorgado por una mujer policía retirada y su hija, con un interés del 11%. De ese monto, aún restan pagar U$S 70.000.
Durante la jornada, Nechevenko intentó aclarar su situación personal: justificó sus visitas a la Casa Rosada por "cuestiones de trabajo" y deslindó responsabilidades sobre el origen de los fondos, al afirmar que no es su obligación legal conocerlo.