Causa Adorni: la escribana volvió a declarar y la fiscalía puso la lupa sobre una deuda de U$S 270.000

El entramado de deudas que investiga la Justicia

Adorni lo compró bajo la figura de "hipoteca contra saldo de precio". Debe U$S 200.000 a dos jubiladas, una deuda que representa el 80% del valor del inmueble. Aunque la escribana dice que el plazo vence en 2026 sin intereses, los investigadores manejan datos sobre un vencimiento inminente para noviembre.