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Alerta amarilla por lluvias en una provincia: ¿a qué hora empiezan y cuánto puede llover este jueves?

Alerta por lluvias de variada intensidad y cielo cubierto durante toda la jornada: se esperan acumulados significativos y un leve descenso de temperatura hacia la noche.

Hay alerta por tormentas en una provincia Hay alerta por tormentas en una provincia TN
Por LA GACETA Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla por lluvias para el AMBA este jueves 16 de abril. El fenómeno afectará a CABA y el conurbano con precipitaciones de variada intensidad.
  • Se prevén acumulados de entre 30 y 70 mm desde la madrugada hasta las 19:00. No habrá actividad eléctrica, pero se espera un descenso térmico hacia la noche de 17°C.
  • La alerta advierte sobre posibles anegamientos y complicaciones en el tránsito. Se insta a la población a tomar recaudos y seguir los reportes oficiales durante la jornada.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por lluvias para este jueves 16 de abril en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El fenómeno afectará tanto a la Ciudad como al conurbano, con precipitaciones de intensidad variable a lo largo de toda la jornada.

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De acuerdo con el organismo, no se prevé actividad eléctrica, pero sí un escenario marcado por cielo cubierto y condiciones inestables que se mantendrán durante varias horas. En el resto del país se mantienen las buenas condiciones climáticas, solo se esperan chaparrones en Concordia (Entre Ríos) y Posadas (Misiones):

¿Cómo estará el clima durante la jornada?

En la Ciudad de Buenos Aires, las lluvias comenzarán en la madrugada del jueves y se extenderán al menos hasta la tarde, cerca de las 19. Durante ese período, el cielo permanecerá mayormente nublado, acompañado por ráfagas de viento leves.

En cuanto a la temperatura, se espera un día templado, con valores que oscilarán entre los 19° y los 23°. Hacia la noche, el termómetro mostrará un leve descenso, con registros cercanos a los 17°C en la madrugada del viernes.

El informe oficial también anticipa que los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse estos niveles de forma puntual.

Este tipo de alerta implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante eventuales anegamientos o dificultades en la circulación.

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