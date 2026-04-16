La planta de tratamiento de residuos de Tafí del Valle. Foto de Osvaldo Ripol
Resumen para apurados
- La Corte de Tucumán rechazó un recurso y dejó firme la inconstitucionalidad de una expropiación para la planta de residuos de Tafí del Valle por falta de estudios ambientales.
- La decisión judicial surge tras tres instancias que advirtieron riesgos en un proyecto que carecía de los informes de viabilidad técnica y de impacto ambiental obligatorios.
- Este fallo sienta un precedente clave en la provincia sobre la prioridad de la preservación ecológica y la planificación técnica frente a la ejecución de obras públicas de salud.
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