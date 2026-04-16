Anuncian un paro en los vuelos de todo el país por el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional

La decisión generó una inmediata reacción gremial. Desde ATE-SMN confirmaron al diario La Nación la puesta en marcha de medidas de fuerza, entre ellas un paro activo que implicará la interrupción de todas las tareas consideradas no esenciales. La protesta tendrá consecuencias concretas en la operatoria aerocomercial: de acuerdo con fuentes sindicales, el viernes 24 de abril, entre las cinco de la mañana y el mediodía, no se registrarían despegues ni aterrizajes en los aeropuertos del país, salvo en casos de vuelos sanitarios o humanitarios. El SMN cumple un rol central en este esquema, ya que es el organismo encargado de generar los pronósticos aeronáuticos indispensables para habilitar las operaciones aéreas.