“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

La profundización de la crisis productiva en el norte se tradujo en un pedido de respuestas urgentes a los gobiernos provinciales y en un reclamo firme contra la presidencia de Javier Milei: “sin industria no hay Nación”.
El mensaje de la Unión de Industriales del Norte Grande (Uninor) resonó en la Legislatura provincial, donde se desarrolló ayer la 56° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande (PNG). Ante los vicegobernadores de Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, y de más de 100 legisladores de estas provincias, los industriales de la región fueron tajantes: “no venimos a pedir prebendas; venimos a declarar al sector industrial en estado de emergencia”.
El manifiesto de la Uninor fue leído por el titular de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro. “De acuerdo con los datos recientemente publicados por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), la actividad industrial registra una caída interanual del 8,7%, mientras que el retroceso acumulado en el primer trimestre del año alcanza el 6%”, expuso con preocupación ante las segundas autoridades provinciales, en un debate en el que se sancionaron unos 130 proyectos (ver aparte).
Círculo regresivo
El también presidente del grupo azucarero Los Balcanes resaltó que particularmente la industria del norte se encuentra inmersa en un proceso de marcado deterioro. “Resulta imperativo que los gobiernos provinciales comprendan que las respuestas de carácter paliativo han demostrado ser insuficientes. La contracción de la actividad industrial ya impacta de manera directa sobre las finanzas públicas: la reducción del número de empresas activas disminuye la base tributaria, afecta la generación de empleo formal y deriva, en consecuencia, en una caída sostenida de los recursos coparticipables. De no adoptarse medidas estructurales de manera urgente, se profundizará un círculo regresivo caracterizado por la retracción industrial, el incremento del desempleo, la caída de la recaudación y el deterioro de las condiciones sociales”, desarrolló Rocchia Ferro.
El tucumano insistió nuevamente con que el sector industrial fue marginado por la Casa Rosada. “El norte existe pero nos tratan como kelpers”, lanzó. En ese contexto requirió a los parlamentos de las 10 provincias que declaren leyes de emergencia industrial para que el reclamo tome mayor fuerza.
Medidas regionales
A continuación, el presidente de la UIT marcó una serie de pautas que contribuirían a la construcción de una normativa que contemple las necesidades del sector y permita sostener la actividad productiva y el empleo. Requirió, por ejemplo, que se eliminen los mecanismos de control provincial conocidas como “aduanas internas”; que se garantice la libre disponibilidad de los saldos a favor de Ingresos Brutos; una revisión integral de las tasas municipales, promoviendo la eliminación de tributos distorsivos; y que se interceda para gestionar ante ARCA la suspensión de ejecuciones fiscales mientras persista la crisis.
“Desde Uninor reafirmamos nuestra vocación de articulación institucional y nuestro compromiso con el desarrollo industrial del Norte Grande. No obstante, advertimos con firmeza que, sin la adopción de decisiones políticas de carácter estructural, el proceso de deterioro continuará profundizándose. Es momento de implementar medidas que permitan sostener la producción, preservar el empleo y fortalecer el entramado industrial”, cerró Rocchia Ferro.
“Grito de emergencia”
El presidente de la Unión Industrial de Chaco, Aldo Kaston, tomó la palabra a continuación y se expresó de modo muy crítico. “Lamentablemente el camino al que nos está llevando este proceso es al fracaso industrial de un país que nunca fue así. No solamente queremos recuperarnos; queremos seguir creciendo y creando fuentes de trabajo para todos”, dijo. Y continuó: “en esta bendita provincia que alguna vez pegó un grito de libertad hoy el grito que sea de una emergencia industrial, absolutamente necesaria. No podemos esperar un día más porque cada día que pasa son empresas que se cierran”.
La sesión estuvo presidida por el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder. Estuvo acompañado por sus pares Miguel Acevedo (Tucumán); Antonio Marocco (Salta); Alberto Bernis (Jujuy); y Teresita Madera (La Rioja). También asistieron: Sergio Mansilla (presidente subrogante de Tucumán); por Catamarca, Romina Williams (vicepresidenta provisoria de la Cámara de Senadores); por Chaco, Carmen Delgado (presidenta de la Cámara de Diputados); por Corrientes, Henry Fick (vicepresidente primero del Senado); por Corrientes, Gustavo Valdés (senador nacional) y Eduardo Tassano (presidente de la Cámara de Diputados).
Además de Rocchia Ferro y de Kaston, por el sector industrial participaron los presidentes de las uniones industriales: José María Cantos (Santiago del Estero); Federico Gatti (Jujuy); Juan Manzolillo (Corrientes); y Juan Carlos Serrano (La Rioja).