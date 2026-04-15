“No pedimos prebendas; sin industrias no hay Nación”, dijeron empresarios del norte grande

Círculo regresivo

El también presidente del grupo azucarero Los Balcanes resaltó que particularmente la industria del norte se encuentra inmersa en un proceso de marcado deterioro. “Resulta imperativo que los gobiernos provinciales comprendan que las respuestas de carácter paliativo han demostrado ser insuficientes. La contracción de la actividad industrial ya impacta de manera directa sobre las finanzas públicas: la reducción del número de empresas activas disminuye la base tributaria, afecta la generación de empleo formal y deriva, en consecuencia, en una caída sostenida de los recursos coparticipables. De no adoptarse medidas estructurales de manera urgente, se profundizará un círculo regresivo caracterizado por la retracción industrial, el incremento del desempleo, la caída de la recaudación y el deterioro de las condiciones sociales”, desarrolló Rocchia Ferro.