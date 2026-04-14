Empresarios del Norte Grande advierten por la crisis industrial y reclaman medidas urgentes para sostener el empleo
En su exposición ante el Parlamento regional, representantes de la Uninor pidieron declarar la emergencia industrial, alertaron sobre cierres de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
Resumen para apurados
- Uninor solicitó declarar la emergencia industrial ante el Parlamento del Norte Grande en Tucumán para frenar el cierre de fábricas y proteger el empleo regional ante la crisis.
- Los empresarios alertaron sobre el impacto en el sector textil y reclamaron la devolución de saldos de Ingresos Brutos y la suspensión de ejecuciones fiscales hasta diciembre.
- Advierten que la minería no basta para el desarrollo y proponen una comisión conjunta para articular políticas que eviten el abandono de la región frente al poder central.
Durante la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, realizada en la Legislatura provincial, representantes de la Unión Industrial de Norte (Uninor) expusieron la situación crítica del sector y pidieron medidas para sostener el empleo y la producción en la región.
Tras la exposición de los presidentes de las uniones industriales del Norte Grande ante el plenario, el titular de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, expresó la preocupación de los empresarios y destacó la importancia de haber sido convocados al ámbito parlamentario regional. “Estamos realmente pasando un muy mal momento y estamos pidiendo una emergencia industrial para todas las uniones del Norte Grande”, expresó el industrial sucroalcoholero.
En ese sentido, remarcó el impacto directo sobre el empleo: “Nosotros damos mucho trabajo y esos trabajos están en peligro, porque hoy tenés empresas que dejan de trabajar, como las textiles, en un número muy importante, y esa gente no tiene adónde ir”.
También, subrayó la particularidad estructural de la región: “El norte es muy particular. Una empresa que se cierra, esa gente no tiene adónde ir a trabajar”.
Rocchia Ferro también planteó la necesidad de una estrategia regional articulada: “Creo que tenemos que trabajar como región, decirle a la zona central que no nos abandonen y que el norte existe”. En ese marco, convocó a todos los actores institucionales a involucrarse.
Entre los principales pedidos, detalló la necesidad de una ley de emergencia industrial con medidas concretas. “Estamos pidiendo pocas cosas: que los saldos de libre disponibilidad de Ingresos Brutos nos los devuelvan, porque es capital nuestro inmovilizado; que la alícuota cero en salud pública sea pareja para las diez provincias; y que se suspendan las ejecuciones fiscales hasta el 30 de diciembre”.
Además, propuso la conformación de una instancia de trabajo conjunto: “Solicitamos hacer una comisión ejecutiva, parlamentaria y con la Unión Industrial para ver qué políticas podemos implementar para salir adelante”.
Finalmente, advirtió sobre las limitaciones de una matriz productiva concentrada: “Solamente la minería no nos va a sacar adelante, hay provincias que no tienen minería”. “No se olviden que sin industria no hay Nación”, concluyó.
La nueva reunión del Parlamento del Norte Grande estuvo encabezada por el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del organismo, Carlos Silva Neder, y el vicegobernador de Tucumán, a cargo de la Gobernación, Miguel Ángel Acevedo.
En la exposición participaron representantes de la Unión Industrial del Norte, entre ellos Rocchia Ferro y Florencia Andriani por Tucumán; José María Cantos por Santiago del Estero; Federico Gatti por Jujuy; Juan Manzolillo por Corrientes; Juan Carlos Serrano y Ricardo Lebedevski por La Rioja; Julio Fazio por Salta; Aldo Kastón por Chaco; y Roberto José Farías Menéndez de Catamarca.