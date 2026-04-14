Empresarios del Norte Grande advierten por la crisis industrial y reclaman medidas urgentes para sostener el empleo

Tras la exposición de los presidentes de las uniones industriales del Norte Grande ante el plenario, el titular de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, expresó la preocupación de los empresarios y destacó la importancia de haber sido convocados al ámbito parlamentario regional. “Estamos realmente pasando un muy mal momento y estamos pidiendo una emergencia industrial para todas las uniones del Norte Grande”, expresó el industrial sucroalcoholero.