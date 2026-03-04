Secciones
La Unión Industrial Argentina advirtió por la crisis: “Hay sectores en un momento crítico"

Martín Rappallini le respondió a Milei: "Un clima de negocios se genera con respeto y diálogo".

Martín Rappalini preside una reunión de la UIA. Martín Rappalini preside una reunión de la UIA.
Hace 1 Hs

Tras el reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) por "reglas claras" en la transición económica, su titular, Martín Rappallini, analizó el complejo escenario que atraviesa la producción nacional. El empresario reconoció que, si bien el sector busca integrar la nueva etapa propuesta por Javier Milei, la recesión y las distorsiones impositivas ponen en riesgo la supervivencia de diversas ramas fabriles.

“Estamos pasando un proceso de transformación muy importante en términos de estabilización y corrección de precios relativos. Es un camino complejo para los sectores transables que debemos competir con el mundo”, explicó Rappallini.

El titular de la UIA hizo hincapié en que la reactivación aún no llega para todos. “Seguimos conviviendo con distorsiones del pasado, como la alta presión impositiva y las tasas. Hay muchos sectores que no han reactivado y viven un momento de caída de actividad con precios reacomodándose. Están en una situación crítica”, agregó.

A al ser consultado sobre los recientes ataques del Presidente al empresariado durante la apertura de sesiones en el Congreso, Rappallini pidió bajar la confrontación. “Lo más importante es generar confianza para que se invierta; un buen clima de negocios se construye con respeto, diálogo y paz”, dijo.

