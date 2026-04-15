Plenario del Parlamento del Norte Grande: hubo ecos por las inundaciones en Tucumán y la región

Una de las iniciativas sancionadas fue impulsada por Carlos Gómez y Francisco Serra, que impulsaron la creación del Plan Regional de Mitigación de Inundaciones del Norte Grande, con alcance en todas las provincias integrantes de la región. La iniciativa apunta a establecer un ámbito institucional de coordinación permanente entre provincias que comparten cuencas y sistemas de drenaje. El comité tendrá como función principal realizar un análisis continuo del estado de los ríos y cuencas hídricas compartidas, con el fin de prevenir, mitigar y alertar sobre situaciones de riesgo.