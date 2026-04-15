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Plenario del Parlamento del Norte Grande: hubo ecos por las inundaciones en Tucumán y la región

Parlamentarios sancionaron proyectos para trabajar de manera conjunta en la región y contra la falta de empatía de la Nación.

REGIONAL. La problemática de las inundaciones afectó a todo el norte. REGIONAL. La problemática de las inundaciones afectó a todo el norte.
Hace 5 Hs

En el extensísimo orden del día de la 56° sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande (PNG) se incluyó uno de los temas que tanto dolor y pérdidas provocó en la provincia y en la región en este primer cuatrimestre del año: las inundaciones. Legisladores de Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero presentaron más de media docena de iniciativas para que lo referido a cuestiones hídricas sea abordado de manera íntegra por los estados del norte.

El plenario sancionó ayer los dictámenes que elaboraron las comisiones de Recursos Naturales, Minería y Medio Ambiente; Obras Infraestructura y Transporte; y Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. A través de estas propuestas -no vinculantes con la actividad parlamentaria de las provincias- los legisladores del norte expusieron sus inquietudes y los proyectos de trabajo que consideran pertinentes para desarrollar.

Una de las iniciativas sancionadas fue impulsada por Carlos Gómez y Francisco Serra, que impulsaron la creación del Plan Regional de Mitigación de Inundaciones del Norte Grande, con alcance en todas las provincias integrantes de la región. La iniciativa apunta a establecer un ámbito institucional de coordinación permanente entre provincias que comparten cuencas y sistemas de drenaje. El comité tendrá como función principal realizar un análisis continuo del estado de los ríos y cuencas hídricas compartidas, con el fin de prevenir, mitigar y alertar sobre situaciones de riesgo.

Prevención y mitigación

Otra de las propuestas, presentada por la delegación riojana, va en un sentido similar y solicita el tratamiento de iniciativas orientadas a la prevención y mitigación de inundaciones que afectan a la región. Desde la Cámara tucumana también se promueve la creación de un Observatorio Regional de Riesgo Hídrico.

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Con un tinte político e institucional, legisladores santiagueños presentaron un proyecto de declaración para que el PNG exprese su “preocupación por la falta de empatía del Poder Ejecutivo Nacional con las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Salta ante las últimas inundaciones sufridas”. Además, parlamentarios salteños solicitaron que la Casa Rosada declare la situación de desastre debido a las inundaciones provocadas por el desborde del río Bermejo en aquella provincia.

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