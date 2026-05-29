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Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1922. La primera carrera de aviones, de Tucumán a Monteros
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 5 Hs

El sábado 24 de junio de 1922 se realizó la primera carrera “oficial” de aviones en la provincia. Los competidores eran los aviadores Emilio Poli y Georges Sariotte, acompañados por mujeres. Sariotte, teniente francés contratado por el Aero Club y entrenador de pilotos, llevó como copilota a su esposa, Elena Valentié, que fue la primera aviadora tucumana. Poli llevó de copilota a la “señorita Montes”, según consigna la crónica. Se sabe que había dos aficionadas de ese apellido a la aviación, Nora (que aparece en la foto con Poli) y Matilde. Para entonces había varios campos de aterrizaje en la provincia (en 1921 se había inaugurado uno en Simoca) y la aviación era considerada como el transporte del futuro. La carrera fue esperada en el campo de Monteros con una gran fiesta donde hubo numerosos vuelos. “Los señores Maciel y Moris obsequiaron a las señoritas con botellitas de anís turco Flor de Siria”, consigna la crónica del 25, que se publicó con una fotito que muestra al público.

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Poli y Montes viajaban en un avión Fiat y Sariotti y Valentié, en la nave Caudron del Aero Club, llamada “El Águila” (segunda foto, en la que aparecen subidos al avión el día de su casamiento). El primer vuelo fue ganado por Poli y la Sociedad de Damas de Monteros le entregó una medalla de oro. El tramo de regreso, el domingo 25, le tocó ganar a Sariotte, que recibió su medalla de parte de las autoridades del Aero Club.

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