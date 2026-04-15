Secciones
Política

Lo que dejó el plenario del Parlamento del Norte Grande
Lo que dejó el plenario del Parlamento del Norte Grande
Hace 5 Hs

En reclamo de federalismo.- Los vicegobernadores norteños pasaron por la Casa de Gobierno y se reunieron con el gobernador Osvaldo Jaldo antes del inicio de la sesión plenaria en la Legislatura. El mandatario destacó la agenda regional que desarrolla el Parlamento del Norte Grande. “Tienen una agenda importante vinculada a los recursos provinciales, las obras públicas, los servicios esenciales que las provincias deben brindar y la relación provincias-Nación. Es necesario que la Nación empiece a aplicar un verdadero federalismo con hechos concretos”, mencionó Jaldo. El vicegobernador Acevedo, en tanto, mencionó la necesidad de reactivar la microeconomía, ante la caída del consumo y la disminución de los recursos coparticipables. “Si la coparticipación continúa bajando, es la gran preocupación de todos los vicegobernadores”, expresó.

Viaje y cambio de roles .- Un viaje relámpago de Jaldo a Buenos Aires para recibir de la Nación la copia de la adjudicación del Acueducto de Vipos obligó al vicegobernador Acevedo a retirarse del Parlamento del Norte Grande a los pocos minutos de iniciada la sesión plenaria. Luego de dar la bienvenida, el titular de la Cámara quedó a cargo del Ejecutivo y estuvo ausente en parte del debate, siendo representado por el presidente subrogante, Sergio Mansilla. A pesar de su rol temporario, el santafecino se reincorporó posteriormente para el desarrollo y el cierre de la sesión.

Plenario del Parlamento del Norte Grande: hubo ecos por las inundaciones en Tucumán y la región

Plenario del Parlamento del Norte Grande: hubo ecos por las inundaciones en Tucumán y la región

Repudio a los agravios contra Mercedes Sosa.- La fuerte controversia que se desató a raíz de los agravios que lanzó el funcionario Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, contra la artista Mercedes Sosa no pasó desapercibido. Por impulso de tucumanos y jujeños, se sancionaron dos proyectos en repudio a las expresiones vertidas por Ferreira, quien a través de redes sociales agravió la memoria de Mercedes Sosa. La cantante fue definida como “emblema de la cultura popular argentina y latinoamericana”.

Temas TucumánMercedes SosaOsvaldo JaldoNorte GrandeMiguel Acevedo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acusan a la gestión de Milei de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar al NOA

Acevedo: “Nos hicimos cargo de todas las situaciones donde el Estado tiene que estar presente”

Acevedo: “Nos hicimos cargo de todas las situaciones donde el Estado tiene que estar presente”

Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas para revenir, mitigar y alertar futuras inundaciones

Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas para revenir, mitigar y alertar futuras inundaciones

El reclamo de las industrias del norte resonará en Tucumán

El reclamo de las industrias del norte resonará en Tucumán

Lo más popular
¿Qué son las relaciones de catálogo? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI
1

¿Qué son las "relaciones de catálogo"? El método que utilizó la Casa Real española para construir la vida de pareja de Felipe VI

Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente
2

Nueva edición del Bafici: filmes imperdibles en una cita con el cine independiente

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano
3

Soluciones luego de las inundaciones: Darío Monteros anunció trabajos “inmediatos” en el sur tucumano

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones
4

“El barro no se va”: en La Madrid advierten que la asistencia es insuficiente y piden soluciones

Antisemitismo: la memoria frente al relato
5

Antisemitismo: la memoria frente al relato

Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa
6

Proyectarán “Barcos y catedrales” en Espacio Incaa

Más Noticias
Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Una vuelta de tuerca para que la imagen no se deteriore

Lucha contra las drogas en Tucumán: piden cambios en la ley de narcomenudeo

Lucha contra las drogas en Tucumán: piden cambios en la ley de narcomenudeo

Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

Docentes de la UNT evalúan realizar un paro por tiempo indefinido

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Crónica de una sordera: del Excel de Milei a las cuencas del sur de Tucumán

Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

Chikungunya: se suman los contagios y ya hay 155 casos en Tucumán

El papa León XIV dice que no le tiene miedo a Trump

El papa León XIV dice que no le tiene miedo a Trump

Trump, en rueda de prensa: críticas al papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús

Trump, en rueda de prensa: críticas al papa León XIV y una polémica imagen suya como Jesús

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos activa el bloqueo de puertos de Irán

Guerra en Medio Oriente: Estados Unidos activa el bloqueo de puertos de Irán

Comentarios