Lo que dejó el plenario del Parlamento del Norte Grande

En reclamo de federalismo.- Los vicegobernadores norteños pasaron por la Casa de Gobierno y se reunieron con el gobernador Osvaldo Jaldo antes del inicio de la sesión plenaria en la Legislatura. El mandatario destacó la agenda regional que desarrolla el Parlamento del Norte Grande. “Tienen una agenda importante vinculada a los recursos provinciales, las obras públicas, los servicios esenciales que las provincias deben brindar y la relación provincias-Nación. Es necesario que la Nación empiece a aplicar un verdadero federalismo con hechos concretos”, mencionó Jaldo. El vicegobernador Acevedo, en tanto, mencionó la necesidad de reactivar la microeconomía, ante la caída del consumo y la disminución de los recursos coparticipables. “Si la coparticipación continúa bajando, es la gran preocupación de todos los vicegobernadores”, expresó.
Viaje y cambio de roles .- Un viaje relámpago de Jaldo a Buenos Aires para recibir de la Nación la copia de la adjudicación del Acueducto de Vipos obligó al vicegobernador Acevedo a retirarse del Parlamento del Norte Grande a los pocos minutos de iniciada la sesión plenaria. Luego de dar la bienvenida, el titular de la Cámara quedó a cargo del Ejecutivo y estuvo ausente en parte del debate, siendo representado por el presidente subrogante, Sergio Mansilla. A pesar de su rol temporario, el santafecino se reincorporó posteriormente para el desarrollo y el cierre de la sesión.
Repudio a los agravios contra Mercedes Sosa.- La fuerte controversia que se desató a raíz de los agravios que lanzó el funcionario Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, contra la artista Mercedes Sosa no pasó desapercibido. Por impulso de tucumanos y jujeños, se sancionaron dos proyectos en repudio a las expresiones vertidas por Ferreira, quien a través de redes sociales agravió la memoria de Mercedes Sosa. La cantante fue definida como “emblema de la cultura popular argentina y latinoamericana”.