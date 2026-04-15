Lo que dejó el plenario del Parlamento del Norte Grande

En reclamo de federalismo.- Los vicegobernadores norteños pasaron por la Casa de Gobierno y se reunieron con el gobernador Osvaldo Jaldo antes del inicio de la sesión plenaria en la Legislatura. El mandatario destacó la agenda regional que desarrolla el Parlamento del Norte Grande. “Tienen una agenda importante vinculada a los recursos provinciales, las obras públicas, los servicios esenciales que las provincias deben brindar y la relación provincias-Nación. Es necesario que la Nación empiece a aplicar un verdadero federalismo con hechos concretos”, mencionó Jaldo. El vicegobernador Acevedo, en tanto, mencionó la necesidad de reactivar la microeconomía, ante la caída del consumo y la disminución de los recursos coparticipables. “Si la coparticipación continúa bajando, es la gran preocupación de todos los vicegobernadores”, expresó.