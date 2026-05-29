Pluriempleo, cuando se trabaja más para vivir igual

La paradoja argentina se vuelve entonces evidente: hay empleo, pero no alcanza; hay ingresos, pero no permiten proyectar; hay trabajo, pero no necesariamente progreso. El crecimiento del pluriempleo revela una sociedad que trabaja cada vez más para sostener un nivel de vida cada vez más frágil. Y quizás allí esté el dato más inquietante de todos: cuando una economía obliga a multiplicar esfuerzos únicamente para no retroceder, el problema ya no es solamente laboral. Es, sobre todo, una crisis de futuro.