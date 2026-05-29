Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, las autoridades sanitarias internacionales emitieron una serie de recomendaciones clave para todos los hinchas y viajeros que se trasladarán hacia las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. El principal motivo de preocupación está relacionado con el incremento de casos de sarampión registrados en distintos puntos de Norteamérica durante las últimas semanas.