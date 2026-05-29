DeportesFútbol

Mundial 2026: qué vacunas debes ponerte antes de viajar, incluida la del sarampión

A dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, organismos sanitarios encendieron las alarmas por el incremento de contagios en Estados Unidos, México y Canadá. Cuáles son las dosis sugeridas y qué protocolos deberán cumplir los viajeros.

La Copa del Mundo.
La Copa del Mundo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Organismos de salud recomiendan a los viajeros del Mundial 2026 vacunarse de forma urgente contra el sarampión debido a un brote activo en EE. UU., México y Canadá.
  • La alerta surge por más de 17.000 casos en México y subas en Canadá y EE. UU. Se aconseja aplicar la dosis Triple Viral al menos 10 días antes del viaje para asegurar inmunidad.
  • El masivo movimiento de hinchas genera riesgo de importar la enfermedad a países vulnerables, lo que convierte al control sanitario en el mayor desafío logístico del torneo.
Resumen generado con IA

A pocos días del comienzo del Mundial 2026, las autoridades sanitarias internacionales emitieron una serie de recomendaciones clave para todos los hinchas y viajeros que se trasladarán hacia las sedes de Estados Unidos, México y Canadá. El principal motivo de preocupación está relacionado con el incremento de casos de sarampión registrados en distintos puntos de Norteamérica durante las últimas semanas.

La advertencia generó especial atención debido al enorme movimiento turístico que provocará la Copa del Mundo, un contexto considerado de “alto riesgo” para la propagación de enfermedades contagiosas.

Entre las principales recomendaciones aparece la necesidad de contar con el esquema de vacunación actualizado antes de viajar. La vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, es señalada como una de las más importantes. Los especialistas remarcan que los adultos deben verificar tener aplicadas las dos dosis obligatorias.

Además, también se aconseja tener al día la vacuna contra la influenza y los refuerzos correspondientes contra el Covid-19.

La preocupación central gira alrededor del sarampión, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede derivar en cuadros graves como neumonía, encefalitis e incluso la muerte en determinados casos.

México es actualmente el país que presenta el escenario más delicado, con más de 17.000 contagios confirmados y alrededor de 40 fallecimientos reportados. Canadá, por su parte, perdió recientemente su estatus de “país seguro” tras acercarse a 1000 casos durante los primeros meses de 2026. Estados Unidos también mantiene focos activos de circulación viral.

Desde la Sociedad Argentina de Medicina advirtieron que el Mundial representa un “riesgo elevado” para la importación de casos hacia países con tasas de vacunación insuficientes. Según explicaron, una sola persona infectada puede contagiar hasta a diez individuos no inmunizados.

Otro aspecto importante es el tiempo necesario para generar inmunidad. Los especialistas remarcan que la protección contra el sarampión comienza a desarrollarse entre 10 y 14 días después de aplicada la vacuna, motivo por el cual recomiendan no esperar hasta último momento para completar el esquema.

Las autoridades también solicitaron a los viajeros argentinos actualizar sus certificados de vacunación tanto en la aplicación Mi Argentina como en el carnet físico tradicional para facilitar controles migratorios y sanitarios.

Además del alerta por sarampión, el Mundial también contará con protocolos especiales para delegaciones provenientes de regiones afectadas por otras enfermedades infecciosas. Uno de los casos más particulares es el de República Democrática del Congo, que debió cumplir medidas sanitarias extraordinarias debido a un brote activo de ébola en su territorio.

Aunque la normativa habitual de Estados Unidos exige 21 días de aislamiento para viajeros procedentes de zonas afectadas, la delegación africana recibió autorización especial luego de realizar una burbuja sanitaria preventiva en Europa antes de ingresar al continente americano.

Con millones de personas movilizándose entre las distintas sedes mundialistas, la organización sanitaria aparece como uno de los grandes desafíos paralelos que tendrá el Mundial 2026.

Temas Estados Unidos de AméricaEl PaísMéxicoCanadáEstados UnidosMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

De Tucumán al Mundial: suscribite al newsletter exclusivo de LA GACETA para vivir la cobertura desde adentro

Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

Mundial 2026: dónde se alojará cada selección y cuál será la base operativa de Argentina

Lo más popular
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
1

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura
2

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés
3

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
4

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria
5

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Ranking notas premium
Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”
1

Qué dicen los fundamentos del fallo del caso Lebbos: “Condenar a dos personas sin pruebas no es justicia”

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico
2

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional
3

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?
4

Barassi, Graviotto y el choque de percepciones: ¿de qué hablamos cuando hablamos de criar?

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes
5

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Más Noticias
Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Arañas peligrosas en Tucumán: cómo identificarlas, qué hacer ante una picadura y cuándo ir al médico

Boca tocó fondo: perdió con Católica y se despidió de la Libertadores

Boca tocó fondo: perdió con Católica y se despidió de la Libertadores

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

“Capaz que tendría que trabajar en un kiosco”: la historia de Valentina, una investigadora que vende cosméticos y enseña inglés

Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

Imputarán al hombre que se subió al capó de una camioneta para amenazar a su ex pareja

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

La forma que empleó Jaldo para designar a una funcionaria desató una fuerte controversia en la Legislatura

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Desde hoy, Cristina Grunauer quedará al frente de la UNT como autoridad provisoria

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Cómo será San Miguel de Tucumán cuando la provincia tenga cinco millones de habitantes

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino patero al reconocimiento internacional

Un ejemplo del NOA: cómo una bodega de Colalao del Valle pasó del vino "patero" al reconocimiento internacional

Comentarios