Qué dijo Cinthia Fernández tras las críticas por sus dichos sobre el crimen de Ángel en Comodoro

“Ni me detuve a ver si tenía críticas. No, la verdad es que no me interesa. No me interesa porque yo lo que estoy haciendo es dar visibilidad a un caso que nos atravesó a todos. Poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer justicia. Por supuesto, no tengo las herramientas ni técnicas ni jurídicas hoy por hoy, pero para mí estar viviendo este caso es algo muy movilizante. Poder hacer algo desde mi lugar comunicacional es muy importante. Y las críticas de las personas, qué sé yo, quiero saber qué están haciendo ellos cuando ven casos así. Aparte, vengo de lo de Emily (Ceco), vengo recibiendo esas críticas, así que, imaginate que no me estaría importando nada. Yo voy a seguir en mi camino. No me importa. Imaginate si voy a hacer o dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo. No sé, que se vayan a terapia. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Estoy muy feliz”, añadió.