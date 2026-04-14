Qué dijo Cinthia Fernández tras las críticas por sus dichos sobre el crimen de Ángel en Comodoro
Desde el inicio de la cobertura, la mediática acompañó a Roberto Castillo, abogado de la familia, tanto fuera como dentro del estudio, apareciendo en cámaras y sumando su voz a una causa que movilizó a la opinión pública.
Resumen para apurados
- Cinthia Fernández defendió en Buenos Aires su intervención en el caso del asesinato de Ángel López en Comodoro Rivadavia, buscando visibilizar el crimen y exigir justicia.
- Como estudiante de derecho, Fernández acompaña al abogado Roberto Castillo en la causa. La polémica creció tras publicar fotos con inteligencia artificial y denunciar corrupción.
- El involucramiento de figuras mediáticas en procesos judiciales busca presionar a la justicia argentina. Se espera que su presencia incremente la vigilancia sobre el desempeño oficial.
Cinthia Fernández rompió el silencio y se refirió a los cuestionamientos que recibió por involucrarse de lleno en uno de los casos más conmocionantes del presente: el asesinato de Ángel López, el niño de cuatro años hallado muerto en Comodoro Rivadavia.
Desde el inicio de la cobertura, la mediática acompañó a Roberto Castillo, abogado de la familia, tanto fuera como dentro del estudio, apareciendo en cámaras y sumando su voz a una causa que movilizó a la opinión pública.
A través de un audio que le mandó a Natalie Weber, la panelista afirmó: “Gracias el otro día por las palabras sobre mi trabajo. La verdad es que yo vi todo lo contrario, pero es lo que menos me pongo a observar. Vivir este caso para mí es muy fuerte. Como se dio, se dio de una manera muy casera, en donde tanto Roberto como yo vimos las entrevistas del padre, de Lorena, que es su mamá de corazón y para mí su única mamá. Y nos contactamos y, imaginate que vivirlo para mí como mamá, como estudiante de abogacía, es muy importante”.
“Ni me detuve a ver si tenía críticas. No, la verdad es que no me interesa. No me interesa porque yo lo que estoy haciendo es dar visibilidad a un caso que nos atravesó a todos. Poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer justicia. Por supuesto, no tengo las herramientas ni técnicas ni jurídicas hoy por hoy, pero para mí estar viviendo este caso es algo muy movilizante. Poder hacer algo desde mi lugar comunicacional es muy importante. Y las críticas de las personas, qué sé yo, quiero saber qué están haciendo ellos cuando ven casos así. Aparte, vengo de lo de Emily (Ceco), vengo recibiendo esas críticas, así que, imaginate que no me estaría importando nada. Yo voy a seguir en mi camino. No me importa. Imaginate si voy a hacer o dejar de hacer porque la gente diga que no le gusta algo. No sé, que se vayan a terapia. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Estoy muy feliz”, añadió.
Previamente, Fernández compartió en sus redes sociales una serie de publicaciones que alimentaron el debate. En una de las imágenes, aparece junto a Castillo, ambos vestidos de negro y visiblemente afectados. “Como estudiante de derecho y como mamá juro que esto no va a quedar impune. Estoy muy feliz de que @robertocastillo_ asumas esta responsabilidad y pongas todo de vos para darle a Ángel, y a su familia la justicia que merece”, escribió.
Sin embargo, la polémica más fuerte surgió a raíz de una segunda historia. Fernández utilizó una imagen generada por inteligencia artificial que muestra a Lucio Dupuy abrazando a Ángel. Junto a la foto, expresó: “Mañana llegamos a Comodoro Rivadavia, a buscar justicia para que no haya más angelitos como ellos. Vamos a ir por todo. Y los quiero a todos adentro y sin corona. Juro que voy a denunciar cada funcionario corrupto responsable de este horror que hicieron con Ángel, así como también a todo aquel que impida que esto llegue hasta la Justicia final. Lo mínimo que merece este bebé”.