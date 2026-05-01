Comodoro Rivadavia: se incendió el pabellón donde está recluida la madre de Ángel

A pesar de las versiones iniciales que sugerían un ajuste de cuenta contra la mujer, el jefe de la penitenciaría, Gabriel Araujo, desestimó que se tratara de un ataque dirigido. Según el funcionario, el fuego fue iniciado por dos internas durante una disputa personal. "No hubo heridos y el foco, provocado por un colchón de espuma, fue controlado rápidamente", aclaró.