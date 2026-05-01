Comodoro Rivadavia: se incendió el pabellón donde está recluida la madre de Ángel

Resumen para apurados
- Dos internas causaron un incendio en el penal de Trelew donde se aloja Mariela Altamirano, imputada por el crimen de su hijo en Comodoro Rivadavia. No se registraron heridos.
- El fuego se inició por una disputa personal y la quema de un colchón. Altamirano se encuentra en aislamiento estricto y sin contacto con otras presas para resguardar su integridad.
- Autoridades descartaron un ataque contra Altamirano. La causa por el asesinato del menor avanza con la madre y el padrastro como principales sospechosos de torturas y maltratos.
Un principio de incendio en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP) de Trelew encendió las alarmas . El siniestro ocurrió en el Módulo 1, el mismo sector donde se encuentra recluida Mariela Altamirano, la mujer imputada por el homicidio de su hijo de cuatro años, Ángel, quien falleció en abril tras sufrir atroces maltratos en Comodoro Rivadavia.
A pesar de las versiones iniciales que sugerían un ajuste de cuenta contra la mujer, el jefe de la penitenciaría, Gabriel Araujo, desestimó que se tratara de un ataque dirigido. Según el funcionario, el fuego fue iniciado por dos internas durante una disputa personal. "No hubo heridos y el foco, provocado por un colchón de espuma, fue controlado rápidamente", aclaró.
Mariela Altamirano permanece bajo un estricto régimen de aislamiento para preservar su integridad física. Según informaron fuentes judiciales, la mujer no tiene contacto con el resto de las 15 internas del pabellón y solo sale de su celda individual para higienizarse en horarios en los que el resto de la población carcelaria permanece bajo llave.
Mientras tanto, la causa por la muerte de Ángel avanza con su madre y su padrastro, Maicol González, como principales sospechosos de un calvario de golpes que terminó con la vida del menor.