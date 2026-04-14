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El edil Carlos Ale cuestionó la designación de Arnedo en la Municipalidad de la capital

El ex correligionario del flamante secretario de Movilidad Urbana se refirió a los cambios en el gabinete de Chahla.

Carlos Arnedo asume hoy en el gabinete de Rossana Chahla. Carlos Arnedo asume hoy en el gabinete de Rossana Chahla.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El edil Carlos Ale criticó hoy la designación de Carlos Arnedo como subsecretario de Movilidad en la capital tucumana, al considerar que es una maniobra política sin soluciones.
  • Arnedo se suma al gabinete de Rossana Chahla en un área crítica. Ale denunció falta de planificación en el transporte, fallas en frecuencias y un sistema de control colapsado.
  • La medida genera presión por resultados inmediatos en el tránsito. El impacto dependerá de si el nuevo funcionario logra transformar sus críticas previas en soluciones concretas.
Resumen generado con IA

A minutos de que el concejal Carlos Arnedo asuma como funcionario municipal, su ex correligionario Carlos Ale (PJS) se refirió a la medida y la calificó como un “movimiento político” que no aporta soluciones concretas a la problemática del transporte.

Quien ocupó la banca de concejal por el PJS y luego conformó el unibloque Acción Vecinal será designado hoy como subsecretario de Movilidad Urbana de la gestión de Rossana Chahla. El área era encabezada por Benjamín Nieva, que continuará como subsecretario.

Ale planteó que “no se trata de nombres, se trata de resultados”, y criticó a la actual administración capitalina. “Hasta ahora, la gestión de Rossana Chahla no ha logrado mejorar la vida cotidiana de los vecinos en un área clave como la movilidad urbana”, afirmó.

El concejal señaló que la repartición está “colapsada” y lo atribuye a la falta de planificación en la materia. Mencionó la problemática con las frecuencias de los colectivos; la “falta de control” sobre el sistema de transporte; y el tránsito caótico de la ciudad.

“Hoy moverse en San Miguel de Tucumán es un problema diario. Y eso no se resuelve con cambios de funcionarios, sino con gestión”, remarcó Ale.

Sobre el flamante funcionario, Ale manifestó: “Arnedo ha sido crítico del sistema de transporte. Ahora tiene la responsabilidad de transformar esas críticas en soluciones concretas. La gente no espera discursos, espera resultados”.

El concejal subrayó la necesidad de un plan integral de movilidad urbana para la ciudad. “La ciudad necesita orden, previsibilidad y decisiones firmes. Esperamos que esta designación no sea un cambio más, sino el inicio de soluciones reales. Porque los vecinos ya no pueden esperar”, dijo.

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