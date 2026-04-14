Cambios en la Municipalidad: un concejal asume como secretario de Movilidad Urbana

Resumen para apurados
- Carlos Arnedo asume hoy como secretario de Movilidad Urbana en San Miguel de Tucumán, por disposición de la intendenta Rossana Chahla, en reemplazo del funcionario Benjamín Nieva.
- El exconcejal alfarista deja su banca a Christian Abel tras alejarse de su bloque original. Arnedo llega al cargo en plena crisis del transporte y alta tensión con los empresarios.
- Su perfil crítico hacia las empresas de ómnibus marcará la nueva gestión vial. El gabinete de Chahla podría sumar más cambios, con rumores sobre la incorporación de otros concejales.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ordena cambios que resuenan en el Concejo Deliberante. El edil Carlos Arnedo asume hoy como secretario de Movilidad Urbana, y su lugar sería ocupado por Christian Abel, otro ex alfarista.
La designación fue confirmada por Arnedo esta mañana. El único miembro del bloque Acción Vecinal del cuerpo parlamentario prefirió no dar declaraciones hasta después de su asunción, programada para hoy a las 10:30 en el edificio municipal.
El ex secretario de Servicios Públicos de la gestión del ex intendente Germán Alfaro ocupará el lugar de Benjamín Nieva en la administración capitalina. En tanto, el mencionado funcionario quedaría como subsecretario del área.
Arnedo llegó al Concejo que lidera Fernando Juri con el Partido por la Justicia Social (PJS), pero a mediados de 2024 decidió conformar un unibloque y se alejó formalmente de la escena alfarista. Esa misma impronta continuaría Abel.
El movimiento se da en un contexto de crisis del transporte público y en plenas conversaciones entre la Municipalidad y el sector empresario, con quien Arnedo siempre se mantuvo bastante crítico.
De hecho, el -ahora- ex concejal declaró en distintas oportunidades que "los mal llamados empresarios del transporte no son más que dilapidadores de dinero ajeno" porque "viven de la teta del Estado", entre otros reclamos.
En tanto, Arnedo impulsó en el Concejo Deliberante diferentes alternativas sobre el transporte. Fue de los primeros en presentar proyectos para regular las plataformas digitales; fue autor de una ordenanza que crea un programa para la transición hacia los colectivos eléctricos; y mantiene buena relación con el sector taximetrero.
¿Más cambios?
Además de la designación de Arnedo, se comenta la posibilidad de que ocurran más cambios en la Intendencia que encabeza Rossana Chahla.
Si bien no habría existido una propuesta oficial aún, fuentes del municipio mencionan el nombre del concejal Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) para liderar una de las áreas del gabinete.