Reclamo por inundaciones: el concejal Carlos Arnedo pidió una planificación conjunta

Las consecuencias de las grandes lluvias en la Provincia resonaron en el arco político. En este marco, el concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal) advirtió sobre la necesidad de avanzar en una política integral de infraestructura y ordenamiento territorial que permita dar respuestas a los efectos del cambio climático.
El edil remarcó que el problema debe ser abordado en forma conjunta, involucrando a los distintos niveles del Estado. “Hace falta una planificación conjunta entre la Nación, la Provincia y los municipios. No se puede seguir improvisando; necesitamos una mirada metropolitana que entienda cómo crece la ciudad y cómo se integra con localidades vecinas como Yerba Buena, Tafí Viejo o Banda del Río Salí”, expuso.
Arnedo apuntó a la expansión urbana sin control, el uso indebido del suelo y la ocupación de zonas inundables. “Cuando no hay reglas claras, ni control, se termina construyendo donde no se debe. Y después las consecuencias las paga la gente”, señaló. También se refirió a los cambios medioambientales. “Hoy vemos cómo lluvias intensas, que antes eran excepcionales, se vuelven cada vez más frecuentes. Esto no es casualidad: es consecuencia del cambio climático, pero también de la falta de planificación y de obras de infraestructura adecuadas”, dijo.
Avanzar en obras estructurales
Es por eso que el representante vecinal remarcó la urgencia de avanzar en obras estructurales de drenaje pluvial y saneamiento. “Hay inversiones que son millonarias y que ningún municipio puede afrontar solo. Por eso es clave generar mecanismos de financiamiento conjunto y priorizar estas obras en la agenda pública”, destacó Arnedo.
Y propuso crear un consorcio metropolitano de infraestructura que permita coordinar acciones y recursos entre las distintas jurisdicciones. “Tenemos que dejar de trabajar de forma fragmentada. Si no pensamos el área metropolitana como un todo, los problemas se trasladan de un lugar a otro, pero nunca se resuelven”, determinó.