Reclamo por inundaciones: el concejal Carlos Arnedo pidió una planificación conjunta

Arnedo apuntó a la expansión urbana sin control, el uso indebido del suelo y la ocupación de zonas inundables. “Cuando no hay reglas claras, ni control, se termina construyendo donde no se debe. Y después las consecuencias las paga la gente”, señaló. También se refirió a los cambios medioambientales. “Hoy vemos cómo lluvias intensas, que antes eran excepcionales, se vuelven cada vez más frecuentes. Esto no es casualidad: es consecuencia del cambio climático, pero también de la falta de planificación y de obras de infraestructura adecuadas”, dijo.