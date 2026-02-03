Secciones
Carlos Arnedo, sobre las apps de transporte: “Regular no es prohibir”

El concejal afirmó que la ordenanza tiene como objetivo “dotar a una actividad existente de seguridad jurídica, previsibilidad normativa, equidad regulatoria y control efectivo por parte del Estado municipal”.

El concejal capitalino, Carlos Arnedo (Acción Vecinal), defendió la ordenanza que regula el uso de aplicaciones de transporte en San Miguel de Tucumán. El edil instó a que la ordenanza deberá ajustarse a lo previamente aprobado por unanimidad en el órgano legislativo, en diciembre del año pasado.

Por disposición del Concejo, el nuevo régimen pasó a denominarse Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóvil (Sutrapa). La renovación integral del régimen de taxis, que incluye a las plataformas digitales, fue debatida durante largo tiempo.

El edil señaló que “el proyecto busca garantizar los estándares mínimos de seguridad; responsabilidad legal y administrativa de las plataformas digitales; condiciones de competencia leal entre taxis, remises y aplicaciones; y las facultades de fiscalización claras para el estado municipal”. Arnedo afirmó que la misma establece un “régimen jurídico específico y moderno” para las diferentes plataformas digitales.

“Regular no es prohibir. Regular es ejercer el poder de policía municipal, ordenar una actividad que impacta directamente en la seguridad vial, la protección de los usuarios y la convivencia urbana. La ausencia de regulación genera informalidad y desigualdad; la regulación responsable genera reglas claras, derechos, obligaciones y control”, remarcó. 

Además, el concejal asintió que la normativa no busca enfrentar a los trabajadores, sino establecer un esquema de coexistencia regulada. Finalmente, el concejal de Acción Vecinal confirmó que la Municipalidad avanzará con una reglamentación “técnica, responsable y ajustada a derecho, que respetara estrictamente lo aprobado por el cuerpo legislativo”.

