Carlos Arnedo, sobre las apps de transporte: “Regular no es prohibir”

El edil señaló que “el proyecto busca garantizar los estándares mínimos de seguridad; responsabilidad legal y administrativa de las plataformas digitales; condiciones de competencia leal entre taxis, remises y aplicaciones; y las facultades de fiscalización claras para el estado municipal”. Arnedo afirmó que la misma establece un “régimen jurídico específico y moderno” para las diferentes plataformas digitales.