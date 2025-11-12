Carlos Arnedo, sobre el transporte público: “El régimen de tenencia precaria está agotado. Hay que subsidiar la demanda y crear un consorcio metropolitano”

Arnedo precisó que en los últimos meses los empresarios del transporte recibieron "más de 4.900 millones de pesos en subsidios de la Provincia, a los que se suman 1.000 millones de pesos en aportes municipales, lo que proyecta un valor anual superior a los 72.000 millones de pesos destinados a sostener un sistema que no garantiza frecuencias, seguridad ni mantenimiento adecuado de las unidades".