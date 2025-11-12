Carlos Arnedo, sobre el transporte público: “El régimen de tenencia precaria está agotado. Hay que subsidiar la demanda y crear un consorcio metropolitano”

El concejal Carlos Arnedo (Acción Vecinal) se refirió a la crisis que atraviesa el transporte público de pasajeros en San Miguel de Tucumán y defendió que es necesario avanzar sobre un sistema que controle las concesiones otorgadas a los empresarios.
“No se puede seguir sosteniendo un esquema sin licitación, sin control y con empresarios que cada mes amenazan con paralizar el servicio mientras reciben millones en subsidios. El transporte público no puede seguir siendo rehén de intereses privados que no rinden cuentas”, señaló el edil.
Arnedo precisó que en los últimos meses los empresarios del transporte recibieron "más de 4.900 millones de pesos en subsidios de la Provincia, a los que se suman 1.000 millones de pesos en aportes municipales, lo que proyecta un valor anual superior a los 72.000 millones de pesos destinados a sostener un sistema que no garantiza frecuencias, seguridad ni mantenimiento adecuado de las unidades".
“Queremos saber cómo y en qué se usaron esos fondos. ¿Dónde está la rendición de cuentas? ¿Quién controla y quién realiza las auditorías externas? Estamos hablando de más de 72.000 millones de pesos por año en subsidios. El pueblo tiene derecho a saber cómo se gastan esos recursos”, cuestionó el edil.
Además, Arnedo reiteró su idea de incorporar un esquema de subsidio a la demanda, en pos del usuario, y estableciendo controles sobre la frecuencia, el mantenimiento y las condiciones del servicio y auditorias contables externas.
“El usuario debe ser el centro del sistema, no el empresario. La Municipalidad y el Concejo Deliberante, en la persona de su presidente (Fernando Juri), han mostrado una vocación de diálogo y búsqueda de soluciones, pero el diálogo no puede ser una excusa para la inacción”, remarcó el miembro del cuerpo parlamentario.
Por último, Arnedo reclamó que se avance con licitaciones públicas. “El transporte público no puede seguir funcionando bajo tenencias precarias, sin auditorías ni control real. Hay que garantizar eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Es hora de poner fin a la impunidad del subsidio sin control”, cerró.