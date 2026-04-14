Advierten que el chikungunya se concentra en la capital y El Manantial, pero podría expandirse en toda la provincia
Resumen para apurados
- Salud de Tucumán confirmó 155 casos de chikungunya en la capital y El Manantial. Las autoridades intensifican la vigilancia para frenar el brote y evitar su expansión provincial.
- El virus, transmitido por el Aedes aegypti, creció tras Semana Santa. Se diferencia del dengue por dolores articulares intensos y afecta a grupos de riesgo y embarazadas.
- Ante la escasa circulación previa, la población es muy susceptible al virus. Advierten que los casos podrían aumentar y expandirse a toda la provincia en las próximas semanas.
La preocupación por el avance del chikungunya crece en Tucumán. Con 155 casos confirmados, las autoridades sanitarias intensifican la vigilancia epidemiológica y llaman a la población a extremar los cuidados ante un escenario que podría agravarse en las próximas semanas.
La directora de Epidemiología de la provincia, Romina Cuezzo, advirtió este martes en diálogo con LA GACETA que “es importante estar alerta” frente a la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente en un contexto regional marcado por el aumento de contagios en países limítrofes y en el norte argentino.
Según explicó, los casos detectados hasta el momento forman parte de una búsqueda activa que permite dimensionar el avance del brote. “La mayoría de los casos deben ser estudiados por laboratorio y notificados para tener una idea clara de la situación”, señaló.
Cuezzo detalló que la circulación del virus se concentra principalmente en San Miguel de Tucumán y en zonas como El Manantial, aunque no descartó que pueda expandirse. “Hay condiciones ambientales y presencia del vector en gran parte de la provincia, por lo tanto todavía esperamos tener casos en las próximas semanas”, indicó.
En comparación con otras epidemias, como el dengue, el crecimiento de los contagios es por ahora moderado. “Ha habido un aumento después de Semana Santa, pero se mantiene estable”, explicó. Sin embargo, alertó que la población es altamente susceptible debido a la escasa circulación previa del virus en la provincia.
En cuanto a los síntomas, la especialista remarcó una diferencia clave con el dengue. “En chikungunya se destaca la presencia de fiebre junto con dolores articulares muy intensos”, explicó, aunque también pueden presentarse manifestaciones gastrointestinales o erupciones cutáneas.
La funcionaria puso especial énfasis en los grupos de riesgo, como adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas. Si bien aclaró que la enfermedad suele tener una evolución más benigna que el dengue, advirtió que “pueden presentarse formas graves, especialmente en poblaciones vulnerables”.
En el caso de las embarazadas, señaló que el mayor riesgo se da cuando la infección ocurre cerca del parto, ya que puede afectar al recién nacido con cuadros severos. Por eso, insistió en la importancia del seguimiento médico en estos casos.
Finalmente, Cuezzo alertó sobre una conducta frecuente que puede agravar el panorama: la falta de consulta. “Muchas personas no acuden al médico por el dolor intenso que provoca la enfermedad, pero es fundamental hacer un control de salud para recibir el tratamiento adecuado”, cerró.