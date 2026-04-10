Chikungunya en Tucumán: los casos suben un 60% y refuerzan controles casa por casa

De acuerdo con los datos oficiales, ya se detectaron 93 casos, frente a los 36 reportados la semana anterior. La mayoría de los contagios se concentra en conglomerados ubicados en la zona sureste de San Miguel de Tucumán y en El Manantial, mientras que en los últimos días comenzaron a aparecer casos aislados en otros puntos de la Capital y del interior, según confirmó la directora de Epidemiología del Siprosa, Romina Cuezzo.