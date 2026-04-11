Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

Los focos más importantes de contagio se concentran en barrios del sudeste de la capital, así como en las localidades de El Manantial y San Pablo. En otros puntos de la provincia también se registraron casos aislados, pero con una característica que preocupa a los especialistas: los pacientes no presentan antecedentes de viaje. Esto confirma que el virus ya circula de manera local, lo que incrementa el riesgo de nuevos contagios si no se refuerzan los cuidados.