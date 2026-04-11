Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios

La velocidad con la que en las últimas dos semanas se sumaron nuevos casos de fiebre chikungunya encendió la preocupación en Tucumán. En apenas 15 días, los contagios pasaron de 10 a 93, una suba significativa que obligó a las autoridades sanitarias a intensificar las medidas de prevención ante el riesgo de que el brote continúe expandiéndose, en un contexto marcado por la fuerte presencia del mosquito transmisor, el Aedes aegypti.
Los focos más importantes de contagio se concentran en barrios del sudeste de la capital, así como en las localidades de El Manantial y San Pablo. En otros puntos de la provincia también se registraron casos aislados, pero con una característica que preocupa a los especialistas: los pacientes no presentan antecedentes de viaje. Esto confirma que el virus ya circula de manera local, lo que incrementa el riesgo de nuevos contagios si no se refuerzan los cuidados.
En este escenario, el Ministerio de Salud despliega operativos de control y bloqueo ante cada caso sospechoso. Uno de los más recientes se llevó a cabo en Yerba Buena, en el barrio 120 Viviendas, donde se realizaron tareas de vigilancia epidemiológica y control del mosquito. “Es fundamental evitar la acumulación de agua en recipientes y sostener controles domiciliarios de forma semanal, especialmente después de las abundantes lluvias registradas durante el verano y el inicio del otoño”, señaló el director de Salud Ambiental, Leandro Medina Barrionuevo.
El funcionario advirtió además que la baja de las temperaturas no implica un freno inmediato para el mosquito. Por el contrario, la persistencia de precipitaciones mantiene activos los criaderos. “Los huevos del Aedes aegypti pueden permanecer adheridos a las paredes internas de los recipientes durante mucho tiempo, hasta un año, resistiendo el frío y la sequía. Cuando vuelven a entrar en contacto con el agua, se activan. Por eso es clave no solo vaciar los recipientes, sino también cepillarlos para eliminar esos huevos invisibles”, explicó.
La enfermedad
Chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente el Aedes aegypti, el mismo vector que transmite dengue y Zika. El ciclo de contagio comienza cuando una hembra pica a una persona infectada y luego transmite el virus a otras al alimentarse de su sangre.
Los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después de la picadura. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre alta de inicio repentino, que puede superar los 39 grados, acompañada por un dolor articular intenso, uno de los rasgos más distintivos de la enfermedad. Este dolor suele localizarse en manos, pies, muñecas y tobillos, y en algunos casos puede ser tan severo que limita las actividades cotidianas durante días o incluso semanas.
A esto se suma, en aproximadamente la mitad de los casos, la aparición de sarpullido en la piel. También pueden presentarse dolores musculares, fatiga y malestar general. Si bien hasta el momento no se reportan cuadros graves en la provincia, desde el sistema de salud insisten en la importancia de no subestimar los síntomas, evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante cualquier sospecha.
Medidas efectivas
Sin una vacuna de uso masivo ni un tratamiento específico, la principal estrategia para frenar el chikungunya es la prevención, centrada en eliminar los criaderos del mosquito en los hogares y espacios comunes.
¿Cuáles son las medidas más efectivas para evitar mosquitos en el hogar?, le preguntamos a Medina Barrionuevo. Esta es la lista aconsejada:
• Retirar latas, botellas abiertas, baldes, neumáticos, electrodomésticos viejos y trozos de plástico o lona. Si no es posible descartarlos, deben guardarse bajo techo y en posición invertida para impedir que acumulen agua.
• Controlar desagües y rejillas Se aconseja cubrir desagües con tela mosquitera o verter agua hirviendo una o dos veces por semana para eliminar huevos y larvas.
• Mantener las piscinas en buen estado. Las piletas deben tener cloro y contar con filtrado. Cuando finaliza el verano, es necesario evitar que acumulen agua de lluvia. Las piletas de lona deben desarmarse, limpiarse, secarse y guardarse bajo techo.
• Limpiar con frecuencia los recipientes que junten agua. Los contenedores que no puedan eliminarse debe vaciarse cada tres días y lavarse con detergente, frotando sus bordes y paredes. Esto incluye portamacetas, bebederos de mascotas, bandejas recolectoras de aires acondicionados y floreros.
• Otra recomendación importante: revisar canaletas y desagües de techos. Las canaletas deben permanecer libres de hojas o ramas que puedan provocar estancamientos.
Los criaderos invisibles
Uno de los principales desafíos es que el mosquito puede reproducirse en lugares cotidianos y muchas veces inadvertidos. Hasta una simple tapa de botella pueden convertirse en un criadero.
También representan un riesgo las canaletas obstruidas, las rejillas, los objetos abandonados en patios o jardines, las cubiertas en desuso, los recipientes en obras en construcción, los tanques sin tapa, los bebederos de animales y la bandeja debajo del secaplatos. Incluso pequeñas irregularidades en superficies donde se acumula agua pueden ser suficientes para que el mosquito deposite sus huevos.
Zonas afectadas: ya hay casos en varias localidades
En los últimos días, se realizaron tareas de fumigación en la zona de Jujuy al 4.000, en la capital, un área donde ya se han identificado varios casos confirmados de chikungunya.
También se realizaron distintos operativos, casa por casa, en sectores estratégicos, como por ejemplo en Estación Aráoz y en el barrio El Bosque, informó el Ministerio de Salud de la provincia.
Ya se reportaron casos también en Villa Mariano Moreno, San Pablo, Banda del Río Salí, Yerba Buena, Concepción, La Madrid, Lules y Leales.