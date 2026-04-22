Suben a 231 los casos de chikungunya en Tucumán y refuerzan la vigilancia epidemiológica

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones se destacan la eliminación de recipientes con agua acumulada, la limpieza y desmalezado de patios y jardines, el uso de repelente y la colocación de mosquiteros. Asimismo, se instó a la población a consultar de inmediato al sistema de salud ante síntomas como fiebre o dolores musculares y articulares.