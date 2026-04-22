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Suben a 231 los casos de chikungunya en Tucumán y refuerzan la vigilancia epidemiológica

Salud intensificó los controles sobre pacientes con síndrome febril y las acciones preventivas en los sectores con mayor circulación.

MOSQUITO VECTOR. El Aedes aegyti transmite chikungunya. MOSQUITO VECTOR. El Aedes aegyti transmite chikungunya.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Salud de Tucumán confirmó 231 casos de chikungunya e intensificó la vigilancia en la capital y El Manantial este lunes para contener el brote y evitar la propagación del virus.
  • Se activaron operativos de bloqueo y controles a pacientes febriles. Pese a los 19.000 casos nacionales de dengue, la provincia aún no registra contagios gracias a la prevención.
  • Autoridades advierten posible expansión provincial y piden eliminar criaderos. El monitoreo continuará ante el avance de la Influenza A y otros virus respiratorios en la región.
Resumen generado con IA

Tucumán atraviesa un escenario sanitario bajo vigilancia tras confirmarse un incremento de casos de chikungunya, que ya suman 231 contagios. La situación motivó a las autoridades del Ministerio de Salud a intensificar los operativos de bloqueo en las zonas más afectadas, especialmente en el sur de la capital y en El Manantial.

El dato, dado a conocer durante un nuevo monitoreo sanitario, encendió las alertas en la cartera sanitaria. Como respuesta, se resolvió profundizar la vigilancia activa sobre personas con síndrome febril y reforzar las acciones preventivas para contener la circulación del virus y evitar nuevos contagios.

Chikungunya en Tucumán: cómo diferenciarla del dengue y por qué es clave eliminar los criaderos

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En contraposición a este escenario, Tucumán no registra hasta el momento casos confirmados de dengue. Esto ocurre a pesar de que, a nivel nacional, se notificaron cerca de 19.000 casos sospechosos y la circulación de tres serotipos del virus. Desde el área sanitaria destacaron que la ausencia de contagios en la provincia responde al impacto de las medidas preventivas sostenidas en el territorio.

El informe fue presentado en un encuentro encabezado por el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, junto a la directora del PRIS, Noelia Bottone; la doctora Alejandra Mattiacci; y el equipo de Epidemiología liderado por Romina Cuezzo. La exposición técnica estuvo a cargo de la licenciada Rita Ivanovich, quien detalló los principales indicadores sanitarios de la provincia.

Advierten que el chikungunya se concentra en la capital y El Manantial, pero podría expandirse en toda la provincia

Advierten que el chikungunya se concentra en la capital y El Manantial, pero podría expandirse en toda la provincia

En relación con las enfermedades respiratorias, las autoridades advirtieron que a nivel nacional se observa un aumento en la positividad de influenza A. En Tucumán, en tanto, predominan los casos de rinovirus e influenza A, aunque dentro de los niveles esperados según los corredores epidemiológicos.

Frente a este panorama, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de reforzar las medidas de prevención. Entre las principales recomendaciones se destacan la eliminación de recipientes con agua acumulada, la limpieza y desmalezado de patios y jardines, el uso de repelente y la colocación de mosquiteros. Asimismo, se instó a la población a consultar de inmediato al sistema de salud ante síntomas como fiebre o dolores musculares y articulares.

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