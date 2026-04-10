Confirman la primera muerte en el país por chikungunya y advierten sobre un brote prolongado

Francisco García Campos, director de Epidemiología de la vecina provincia, expresó: “Chikungunya es muy nuevo en toda esta situación y muchas veces se presentan cuadros atípicos. No es como dengue, que nosotros tenemos bien definidos los signos de alarma, las causas de muerte; hemos tenido muchos años con situaciones de dengue. Aquí es todo lo contrario, esto es nuevo y es la primera situación que se nos presenta lamentablemente”.