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Confirman la primera muerte en el país por chikungunya y advierten sobre un brote prolongado

Un paciente falleció en Salta, la provincia más afectada. Especialistas alertan sobre el impacto incapacitante de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO. El chikungunya se confirma con análisis de laboratorio. DIAGNÓSTICO. El chikungunya se confirma con análisis de laboratorio.
Hace 5 Hs

El último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) alertó sobre un incremento sostenido de casos de chikungunya en la Argentina. Además, se confirmó la primera muerte por la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. Ocurrió en la provincia de Salta. El paciente era de la ciudad de Embarcación y había comenzado con fiebre hace unas semanas y con el pasar de los días, se agravó su cuadro con una neumopatía.

El deceso fue informado por la Dirección de Epidemiología de Salta, donde ya hay un total de 572 casos positivos de la enfermedad. Es la provincia con más contagios. Le sigue Jujuy y en tercer lugar, Tucumán.

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Francisco García Campos, director de Epidemiología de la vecina provincia, expresó: “Chikungunya es muy nuevo en toda esta situación y muchas veces se presentan cuadros atípicos. No es como dengue, que nosotros tenemos bien definidos los signos de alarma, las causas de muerte; hemos tenido muchos años con situaciones de dengue. Aquí es todo lo contrario, esto es nuevo y es la primera situación que se nos presenta lamentablemente”.

“Sabíamos que chikungunya nos iba a preocupar y que la población iba a tener algo de susto”, remarcó. Luego, anticipó que el brote podría extenderse durante los próximos años: “no terminó ahora, va a haber una nueva temporada que se va a iniciar cuando vengan los próximos calores, luego de este invierno, y puede que chikungunya siga en el 2027”.

Refuerzo sanitario

El Ministerio de Salud de la Nación detalló que intensificó las acciones de bloqueo, vigilancia epidemiológica y manejo clínico en Salta, además de enviar test rápidos para fortalecer la respuesta local. Las estrategias se centran en la eliminación de criaderos, fumigación y búsqueda activa de personas con síntomas compatibles, así como capacitaciones para equipos de salud en el manejo de la enfermedad.

El chikungunya avanza en Tucumán y obliga a reforzar las medidas sanitarias para evitar un brote descontrolado

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Según detalló el Ministerio de Salud, la fiebre chikungunya presenta a tres fases clínicas: aguda, post-aguda y crónica. Más del 50% de los pacientes puede evolucionar hacia cuadros persistentes, con dolor e inflamación articular que dificultan la movilidad.

La patología puede ser altamente incapacitante. El dolor articular intenso puede provocar postración y dificultar la realización de actividades cotidianas y laborales.

No hay un tratamiento antiviral específico contra la chikungunya. La atención médica se centra en aliviar los síntomas: control de la fiebre, analgésicos para el dolor articular, reposo e hidratación abundante. No se recomienda el uso de aspirina por el riesgo de sangrado, especialmente mientras no se descarte dengue.

Según el informe nacional, la manifestación más característica de la enfermedad es la aparición repentina de fiebre alta acompañada de dolor articular muy intenso.

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El promedio de edad de los pacientes infectados es de 30,9 años. El grupo etario con mayor proporción de casos corresponde a personas de 45 a 65 años, seguido por los grupos de 10 a 14 años y de 35 a 44 años. El 54% de los casos son mujeres. Un porcentaje bajo de casos (22) requirieron internación de corta duración, con evolución clínica favorable y alta sin complicaciones.

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