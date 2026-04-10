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“Había algo oscuro en él”: el estremecedor testimonio de la tía de la mujer asesinada en el country de Salta

El testimonio de la tía de Mercedes expuso con crudeza un supuesto entramado de violencia psicológica, control y manipulación que rodeaba a la víctima. Además reveló señales previas al crimen que hoy adquieren un peso estremecedor en el juicio contra José Figueroa.

“Había algo oscuro en él”: el estremecedor testimonio de la tía de la mujer asesinada en el country de Salta
Por Santiago Mendieta Hace 12 Hs

Resumen para apurados

  • La tía de Mercedes declaró en Salta contra José Figueroa, acusado de asesinarla en un country, detallando un historial de violencia psicológica y control previo al crimen.
  • El testimonio reveló un entramado de manipulación y maltrato. La familiar expuso señales de alerta que fueron desatendidas antes del desenlace fatal en la urbanización privada.
  • Estas declaraciones son claves para que la justicia determine la premeditación y el perfil del acusado, marcando un precedente en la visibilización de la violencia de género.
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