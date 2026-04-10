La paz en vilo: EEUU e Irán negociarán en Pakistán bajo la sombra del conflicto en Líbano

La incertidumbre domina el clima previo a las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán, previstas para mañana en Pakistán. A pesar del despliegue de seguridad en Islamabad, la cumbre pende de un hilo debido a las acusaciones cruzadas y a una tregua de dos días que, si bien frenó los ataques directos sobre suelo iraní, no ha logrado detener las hostilidades en el Líbano ni reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.