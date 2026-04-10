Secciones
Mundo

La paz en vilo: EEUU e Irán negociarán en Pakistán bajo la sombra del conflicto en Líbano

Islamabad se blinda para una cumbre incierta. Mientras Washington muestra optimismo, Teherán amenaza con suspender el diálogo si Israel no detiene su ofensiva contra Hezbollah.

JD Vance habla con periodistas antes de abordar el Air Force Two en Maryland. JD Vance habla con periodistas antes de abordar el Air Force Two en Maryland.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • EE.UU. e Irán negociarán mañana en Islamabad, Pakistán, para buscar acuerdos de paz regional, pese a las amenazas de Teherán por la ofensiva de Israel contra Hezbollah en Líbano.
  • Bajo estrictas medidas de seguridad, las delegaciones llegan tras una tregua de dos días. Irán condiciona el diálogo al cese de ataques, mientras Washington exige negociar de buena fe.
  • El éxito de la cumbre será clave para reabrir el estrecho de Ormuz y estabilizar el precio del crudo, evitando una escalada bélica de mayor magnitud en todo el Oriente Medio.
Resumen generado con IA

La incertidumbre domina el clima previo a las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán, previstas para mañana en Pakistán. A pesar del despliegue de seguridad en Islamabad, la cumbre pende de un hilo debido a las acusaciones cruzadas y a una tregua de dos días que, si bien frenó los ataques directos sobre suelo iraní, no ha logrado detener las hostilidades en el Líbano ni reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Advertencias y optimismo cauteloso

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, partió hacia la capital paquistaní con un mensaje dual: "Si los iraníes negocian de buena fe, estamos dispuestos a tender la mano; si intentan jugar sucio, el equipo no será receptivo". 

Por su parte, el presidente Donald Trump se mostró "muy optimista" sobre un posible acuerdo, aunque criticó con dureza el bloqueo iraní en Ormuz, punto por donde circula el 20% del crudo mundial.

Desde Teherán, la postura es más rígida. La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, advirtió que las conversaciones están "suspendidas" mientras Israel mantenga sus ataques en Beirut. Esta discrepancia sobre el alcance de la tregua -si incluye o no al Líbano- es el principal escollo: mientras Pakistán afirma que el cese al fuego es total, Washington e Israel sostienen que la campaña contra Hezbollah es independiente del pacto con Irán.

Islamabad bajo cerrojo

La capital paquistaní fue declarada en feriado público y el centro de la ciudad se encuentra bajo un cierre total. Un perímetro de seguridad de tres kilómetros rodea el hotel de lujo donde se alojarán las delegaciones. 

El equipo norteamericano, integrado por Vance, Jared Kushner y Steve Witkoff, se enfrentará a una delegación iraní encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, cuyo arribo se mantiene bajo un estricto hermetismo.

Temas IránPakistánBenjamin NetanyahuDonald TrumpOriente MedioEstados UnidosGuerra en Medio Oriente
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El petróleo se mantiene cerca de los U$S100, mientras los mercados aguardan definiciones en Medio Oriente

El petróleo se mantiene cerca de los U$S100, mientras los mercados aguardan definiciones en Medio Oriente

Guerra en Medio Oriente: bitácora de un conflicto sin fin

Guerra en Medio Oriente: bitácora de un conflicto sin fin

Guerra en Medio Oriente: las vidas que truncó el ataque israelí al Líbano

Guerra en Medio Oriente: las vidas que truncó el ataque israelí al Líbano

El ultimátum de Trump a Irán fue postergado por dos semanas

El ultimátum de Trump a Irán fue postergado por dos semanas

Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Irán aceptó la tregua y anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

Lo más popular
Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones
1

Tres vidas truncadas: el impacto de las inundaciones en Tucumán y la ausencia crónica de soluciones

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios
2

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió
3

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población
4

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo
5

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González
6

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Más Noticias
Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas para revenir, mitigar y alertar futuras inundaciones

Buscan que sea interprovincial el estudio de cuencas hídricas para revenir, mitigar y alertar futuras inundaciones

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Yerba Buena: así fue el ataque de un ladrón rompevidrios

Lebbos se reunió con el ministro de Justicia Mahiques: ¿qué le pidió?

Lebbos se reunió con el ministro de Justicia Mahiques: ¿qué le pidió?

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

Milei reconoció que “estos últimos meses han sido duros” y pidió paciencia a la población

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Caso Lebbos: “Soto no era de la barra brava. Era un manyín”, dijo Gustavo “El Gordo” González

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

La demolición de una obra lindera agravó los daños en el edificio de 70 años en Mendoza al 200

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Temporal en Tucumán: donde ocurrió la tragedia de Tafí Viejo nada cambió

Comentarios