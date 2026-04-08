Los 10 puntos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para alcanzar la paz

Este lunes, el régimen de Mojtaba Khamenei -sucesor de su padre, Ali Khamenei, muerto en el ataque del 28 de febrero- había presentado la propuesta de diez puntos a Pakistán para poner fin a la guerra, la cual incluía la garantía de que el país no volvería a ser atacado, el cese de los ataques israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano y el levantamiento de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos. A cambio, el régimen ofreció levantar su bloqueo sobre el estratégico estrecho de Ormuz, entre otros puntos.