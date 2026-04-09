Irán e Israel amenazan con reanudar las hostilidades

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron acatar el alto el fuego pero el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió: “Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos”. En Líbano, arrastrado a la guerra por ataques del movimiento proiraní Hezbollah contra territorio israelí, los bombardeos continuaron.