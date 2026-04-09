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Irán e Israel amenazan con reanudar las hostilidades

Washington y Teherán observan un precario cese del fuego, pero continúan los bombardeos israelíes en el Líbano y el Golfo.

BAJO ATAQUE. Una bola de fuego se eleva desde un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí en Abbasiyeh, en las afueras de Tiro, sur del Líbano. BAJO ATAQUE. Una bola de fuego se eleva desde un edificio alcanzado por un ataque aéreo israelí en Abbasiyeh, en las afueras de Tiro, sur del Líbano.
Hace 2 Hs

TEHERÁN, Irán.- La tregua entre Irán y Estados Unidos parece al borde del colapso, horas después de que Teherán e Israel amenazaran con reanudar las hostilidades. Pakistán, mediador en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, llamó ayer a las partes a la “moderación” después de que Israel bombardeara masivamente Líbano y de que Irán atacara de nuevo varios países del Golfo Pérsico.

“Se han registrado violaciones del alto el fuego en puntos de la zona de conflicto, lo que socava el espíritu del proceso de paz”, afirmó en X el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, cuyo país acogerá negociaciones entre Irán y Estados Unidos, mañana.

Según la Casa Blanca, el presidente Donald Trump enviará a Islamabad a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno.

Una de las primeras consecuencias del anuncio de la tregua se vio en el estrecho de Ormuz, una estratégica vía marítima que Irán mantenía cerrada desde el inicio de la guerra y que reabrió ayer.

El dedo en el gatillo

Israel y Estados Unidos dejaron de bombardear Irán tras 39 días de conflicto, pero la situación regional dista mucho de ser tranquila, sobre todo en la república islámica y en Líbano.

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron acatar el alto el fuego pero el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió: “Seguimos con el dedo en el gatillo. Este no es el final de la campaña, sino un paso más en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos”. En Líbano, arrastrado a la guerra por ataques del movimiento proiraní Hezbollah contra territorio israelí, los bombardeos continuaron.

MUERTE EN GAZA. Las llamas devoran el auto del reportero palestino Mohammed Washeha, fallecido en un ataque con dron israelí. MUERTE EN GAZA. Las llamas devoran el auto del reportero palestino Mohammed Washeha, fallecido en un ataque con dron israelí.

El primer ministro paquistaní había declarado que el alto el fuego se aplicaría “en todas partes”, incluido Líbano, pero Trump dijo que ese país quedó fuera del acuerdo “a causa de Hezbollah”.

Máxima tensión en Medio Oriente: EEUU exigió a Irán la apertura inmediata del estrecho de Ormuz

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El ejército israelí afirmó haber lanzado su “mayor ataque coordinado” contra Hezbollah desde el comienzo de marzo. Provocó 112 muertos y 837 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

“Derecho a responder”

“Vi un bombardeo, era muy fuerte, murieron niños, otros se quedaron sin brazos”, fue el estremecedor relato de Yaser Abdalah, que trabaja en una tienda de electrodomésticos cerca de una de las zonas atacadas de la capital, Beirut.

Tras los bombardeos israelíes, condenados por las Naciones Unidas, Irak y Jordania, Hezbollah destacó que tiene “derecho a responder”. La formación no ha reivindicado ataques contra Israel desde el inicio de la tregua.

También amenazaron con responder los Guardianes de la Revolución iraníes.

Otro elemento que podría fragilizar el alto el fuego podría venir de la propuesta de 10 puntos presentada por Irán a Washington.

REZOS DEL MEDIODÍA. Cientos de iraníes oraron en la Plaza de la Revolución de Teherán después del acuerdo de alto el fuego. REZOS DEL MEDIODÍA. Cientos de iraníes oraron en la Plaza de la Revolución de Teherán después del acuerdo de alto el fuego.

El proyecto publicado por Irán menciona “el mantenimiento del control iraní en el estrecho de Ormuz, la aceptación del enriquecimiento (de uranio), el levantamiento de todas las sanciones”, entre otras cuestiones.

Trump se declaró dispuesto a “discutir” sobre “el levantamiento (...) de las sanciones” pero aseguró que no habrá “ningún enriquecimiento de uranio”, un procedimiento con el que, según países occidentales, Irán busca dotarse de la bomba nuclear. La república islámica lo niega.

Alivio en los mercados

Tras un martes lleno de bombardeos y amenazas de aniquilar la “civilización” iraní por parte de Trump, el anuncio de una tregua cayó en plena noche en Irán.

“Mis amigos más cercanos y yo estamos un poco confundidos ¿De qué ha servido todo esto? Han atacado instalaciones nucleares y de misiles para ganar algo de tiempo, pero, en realidad, nada ha cambiado para el pueblo de Irán”, afirma desde la capital un corredor de bolsa de 30 años.

Simin, una profesora de inglés de 48 años, residente en Teherán, contó que “todavía (tiene) dolores por culpa del miedo”.

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Con todo, Irán anunció ayer que había derribado un dron de fabricación israelí y denunció “violaciones del alto el fuego”.

Kuwait dijo haber sido objeto de una “intensa oleada de ataques” iraníes, ayer. Emiratos Árabes Unidos también reportó disparos de misiles y drones.

Irán señaló que respondió así a unos bombardeos previos contra sus instalaciones petroleras.

Pese a esos incidentes, la reapertura del estrecho de Ormuz llevó alivio a los mercados. Los precios del petróleo bajaron y las bolsas repuntaron.

barco griego y otro con bandera de Liberia fueron los primeros en pasar por esa vía estratégica, por donde solían transitar el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial antes de la guerra.

La Organización Marítima Internacional (OMI), agencia de la ONU encargada de la seguridad en el mar, afirmó que está preparando un mecanismo para garantizar la “seguridad del tránsito”.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó que el estrecho permanecerá abierto “durante dos semanas” pero que el ejército iraní vigilará el “paso diario limitado de los navíos”.

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