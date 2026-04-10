Registros de cámaras y mensajes recuperados revelaron la secuencia del crimen en el country

Resumen para apurados
- El subcomisario Eduardo Martín detalló en Salta la secuencia del crimen de Mercedes Kvedaras mediante cámaras y mensajes, durante una jornada clave del juicio contra José Figueroa.
- La reconstrucción técnica permitió establecer el minuto a minuto del hecho ocurrido en un barrio privado, contrastando la evidencia digital con las versiones previas del imputado.
- Estas pruebas resultan determinantes para el veredicto final, sentando un precedente en Salta sobre la importancia de la evidencia forense digital en la resolución de femicidios.
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