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Crimen en el country: las noches de llanto de José Figueroa y la visita de una médium en la cárcel

La declaración Bárbara Bach no solo expuso la intimidad de una pareja en crisis, sino que reveló el estado de vulnerabilidad de Mercedes frente al desmoronamiento emocional de su marido.

FOTO LA GACETA FOTO LA GACETA
Por Santiago Mendieta Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • José Figueroa es procesado en Salta por el femicidio de Mercedes Kvedas tras revelarse en testimonios judiciales la profunda crisis emocional y de pareja que motivó el crimen.
  • La testigo Bárbara Bach detalló la vulnerabilidad de la víctima y el desmoronamiento de Figueroa, quien en prisión buscó asistencia de una médium ante sus constantes crisis.
  • El caso expone la violencia de género en ámbitos de alto poder adquisitivo y la estrategia de la defensa se centraría en el estado mental del imputado para el veredicto final.
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