Crimen en el country: las noches de llanto de José Figueroa y la visita de una médium en la cárcel

FOTO LA GACETA
Resumen para apurados
- José Figueroa es procesado en Salta por el femicidio de Mercedes Kvedas tras revelarse en testimonios judiciales la profunda crisis emocional y de pareja que motivó el crimen.
- La testigo Bárbara Bach detalló la vulnerabilidad de la víctima y el desmoronamiento de Figueroa, quien en prisión buscó asistencia de una médium ante sus constantes crisis.
- El caso expone la violencia de género en ámbitos de alto poder adquisitivo y la estrategia de la defensa se centraría en el estado mental del imputado para el veredicto final.
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